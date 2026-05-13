O retrato silencioso do novo mercado de trabalho brasileiro

Uma conversa de que participei recentemente, à mesa de um jantar com empresários em Manaus, revelou um retrato das tensões que atravessam hoje o mercado de trabalho brasileiro.
Não se tratava de uma pesquisa estruturada nem de um levantamento estatístico, mas de algo igualmente relevante: a percepção de quem está diariamente contratando, produzindo, vendendo e tentando manter operações funcionando em um ambiente econômico cada vez mais desafiador.
Três temas dominaram a conversa entre cerca de 20 empresários de diferentes setores: a crise de mão de obra, o endividamento crescente dos trabalhadores e os sinais de enfraquecimento do consumo.
Separadamente, cada um desses pontos já mereceria atenção. Juntos, formam um diagnóstico preocupante sobre as transformações silenciosas que vêm ocorrendo na relação entre trabalho, renda e produtividade no país.
O primeiro relato recorrente foi a dificuldade de contratação. Um dos empresários descreveu um processo seletivo para 80 vagas em que apenas metade dos candidatos compareceu. Deles, muitos desistiram ao saber que haveria teste técnico. Apenas quatro foram aprovados. Nenhum permaneceu no emprego.
Casos assim têm se tornado frequentes em diferentes regiões do país e em diversos segmentos econômicos. Cresce a percepção de que há um descompasso entre oferta e demanda de trabalho.
Empresas relatam dificuldades para preencher funções operacionais e técnicas, especialmente em setores que exigem disciplina, regularidade e qualificação prática.
Parte desse fenômeno está relacionada a mudanças estruturais no mercado de trabalho. O avanço da informalidade, o crescimento do trabalho por aplicativo, a expansão das ocupações autônomas e a perda de atratividade de determinados empregos formais alteraram os incentivos econômicos dos trabalhadores.
Em muitos casos, especialmente entre profissionais qualificados da construção civil e de serviços técnicos, a conta financeira da formalização deixou de fechar.
Foi justamente aí que surgiu o segundo grande tema da noite: o endividamento do trabalhador.
Os relatos sobre crédito consignado privado chamaram atenção pelo impacto direto na renda disponível. Um empresário mencionou o caso de um funcionário que tomou um empréstimo de R$ 10 mil e terminará pagando R$ 36 mil em parcelas descontadas em folha.
Mais do que o custo financeiro em si, o que preocupa é o efeito psicológico e econômico desse tipo de comprometimento de renda.
Segundo os empresários presentes, cresce o número de trabalhadores que pedem para ser desligados, acreditando que a dívida desaparecerá com a rescisão contratual, algo que evidentemente não ocorre. O resultado é uma combinação de inadimplência, rotatividade elevada e deterioração da estabilidade financeira familiar.
Outro aspecto mencionado foi ainda mais revelador: profissionais com alta demanda no mercado informal, como pedreiros, pintores e eletricistas, passaram a enxergar a informalidade como uma alternativa economicamente mais racional do que o emprego formal.
Ao comparar o rendimento líquido da CLT, já comprometido por descontos e parcelas de crédito, com o ganho obtido diretamente no mercado informal, muitos concluem que trabalhar por conta própria gera maior renda disponível, mesmo sem proteção previdenciária ou estabilidade.
Esse é um sinal importante de distorção econômica. A formalização do trabalho, historicamente associada à proteção social e à ascensão econômica, começa a ser percebida por parte dos trabalhadores como um modelo de baixa flexibilidade e pouca vantagem financeira imediata.
A disseminação das apostas online apareceu como um agravante adicional. Empresários relataram presença crescente desse hábito entre trabalhadores e apontaram efeitos diretos sobre produtividade, concentração e endividamento.
O tema já vem sendo debatido por especialistas em saúde financeira e comportamento do consumidor, especialmente diante da rápida expansão das plataformas digitais de apostas no país.
O terceiro eixo da conversa trouxe um alerta sobre atividade econômica e consumo. Um empresário do setor de embalagens relatou queda de 27% nas vendas em abril. O dado é sensível porque a indústria de embalagens costuma funcionar como termômetro antecipado da economia real. Quando famílias e empresas começam a reduzir compras, esse movimento rapidamente aparece na demanda por embalagens e insumos industriais.
O relato de um fabricante de televisores reforçou outra preocupação estrutural: a perda de competitividade da produção nacional. Segundo ele, não apenas componentes eletrônicos, mas também as embalagens passaram a vir da China. O que antes era produzido localmente deixou de ser economicamente viável diante da diferença de custos.
O episódio expõe uma tensão conhecida da economia brasileira: custos elevados de produção, baixa produtividade sistêmica, carga tributária complexa e dificuldade de competir com cadeias industriais asiáticas altamente integradas.
Para setores industriais nacionais, a concorrência internacional já não ocorre apenas em produtos sofisticados, mas também em itens básicos da cadeia produtiva.
É importante ressaltar: os relatos ouvidos em Manaus não constituem evidência estatística. São percepções empresariais, marcadas pela experiência concreta de quem vive o cotidiano da economia real.
Ainda assim, esse tipo de percepção costuma ter valor analítico relevante justamente por capturar mudanças antes que elas apareçam integralmente nos indicadores oficiais.
O que emerge dessas conversas é menos uma fotografia isolada e mais um sinal de transição. O Brasil parece atravessar uma reorganização silenciosa das relações de trabalho, do consumo e dos incentivos econômicos.
O emprego formal perdeu parte de sua atratividade. O crédito, antes instrumento de inclusão, passou a comprometer renda futura em níveis preocupantes. E o consumo dá sinais de fadiga em um contexto de orçamento doméstico pressionado.
O desafio para empresas, formuladores de políticas públicas e lideranças econômicas será compreender se esses movimentos são conjunturais, fruto de um ciclo específico, ou se representam mudanças mais profundas no comportamento do trabalhador brasileiro e na dinâmica do mercado de trabalho contemporâneo.