Motos da Honda seguem como as mais valorizadas no Brasil

O prêmio “Maior Valor de Revenda - Motos 2026”, promovido pela Agência Auto Informe em parceria com a Textofinal Comunicação, chegou ao seu décimo ano enaltecendo a confiança dos brasileiros na Honda. De acordo com as pesquisas feitas para a premiação, a XRE300 Sahara apresentou depreciação de 1,9%, que a colocou como a campeã do “SMVR - Motos 2026”.
Na apuração geral, a Honda foi campeã individual em quatro categorias, com o quadriciclo TRX420 Fourtrax, a PCX160 na scooter até 300 cc, a XRE300 Sahara na Trail e a Biz 125 na Motoneta.
A metodologia usada para pesquisar os valores de depreciação de cada modelo vendido no mercado brasileiro compara os preços das tabelas oficiais dos veículos zero-quilômetro com o preço médio de revenda após um ano de uso.
Usando a cabeça
Após o sucesso da primeira edição, a LS2 Helmets e o Capital Moto Week (CMW) – festival previsto para 23 de julho a 1º de agosto na Granja do Torto, em Brasília – apresentam o capacete alusivo ao maior evento de moto e rock da América Latina. Em edição limitada, o modelo LS2 Stream II CMW 2026 tem homologação europeia e acabamento premium.
A pré-venda do capacete se inicia dia 18 de maio pelo site oficial da LS2. Desenvolvido para uso urbano e em estrada, o modelo fechado oferece leveza, alta resistência a impactos e visual minimalista. O Stream II CMW, limitado a 300 unidades, será comercializado em duas versões: Titanium com detalhes em laranja e cinza e preto fosco com elementos em preto brilhante.
Produzido em KPA (Kinetic Polymer Alloy), liga exclusiva da LS2, que combina policarbonato e termoplásticos especiais, o modelo conta com viseira solar interna, sistema de ventilação otimizado e homologação europeia ECE, uma das normas de segurança mais exigentes do mercado internacional.
Pequeno desvio de rota
As motocicletas tiveram em abril venda de 210.649 unidades no mercado brasileiro, com recuo de 4,96% em relação ao mês anterior. Entre as marcas, a Honda manteve larga vantagem, com 138.660 emplacamentos em abril e 65,8% de participação.
A Yamaha veio em segundo, com 29.402 unidades e 13,9% de participação, à frente da Shineray (12.507 e 5,9%), da Mottu (9.764 e 4,6%), da Bajaj (3.190 e 1,5%), da Avelloz (3.03 e 1,44%), da Royal Enfield (3.011 e 1,43%), da Haojue (2.413 e 1,15%), da VMoto (1.317 e 0,63%) e da Triumph (1.316 e 0,62%).
Na abertura do ano de seu cinquentenário, a Honda CG 160 teve 46.949 unidades comercializadas em abril, mantendo o posto de veículo motorizado mais vendido do Brasil com grande facilidade. Na sequência, apareceram mais três representantes da Honda, a Biz, com 23.449 emplacamentos, a Pop 110, com 23.372, e a NXR 160, com 17.429, com a Mottu Sport 110 (9.764 unidades) completando o quadro das cinco primeiras colocadas.
Anuário de duas rodas
Já está disponível para consulta e download no site da Abraciclo o “Anuário da Indústria de Duas Rodas 2026”. A retomada da publicação integra as comemorações dos 50 anos da associação, reunindo informações atualizadas e relevantes sobre o setor de duas rodas no Brasil.
Entre os destaques da edição, está uma linha do tempo com os principais marcos das cinco décadas da associação, como o lançamento da primeira motocicleta bicombustível. “Este é um ano significativo para a Abraciclo.
O retorno do anuário simboliza não apenas a força do setor de duas rodas, mas também sua importância crescente para a economia brasileira, refletindo uma trajetória de evolução, inovação e contribuição para o desenvolvimento industrial do país”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo, que acaba de ser reeleito.
A primeira edição do “Anuário Abraciclo” foi lançada em 2011, com o objetivo de servir como fonte de informação para o mercado, os jornalistas e os pesquisadores.