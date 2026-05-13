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Baixa depreciação

Motos da Honda seguem como as mais valorizadas no Brasil

A metodologia usada para pesquisar os valores de depreciação de cada modelo vendido no mercado brasileiro compara os preços das tabelas oficiais dos veículos zero quilômetro com o preço médio de revenda após um ano de uso

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 04:05

Públicado em 

13 mai 2026 às 04:05
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors

Honda XRE300 Sahara
A Honda XRE300 Sahara apresentou depreciação de 1,9%, sendo a campeã do “SMVR - Motos 2026" Divulgação

O prêmio “Maior Valor de Revenda - Motos 2026”, promovido pela Agência Auto Informe em parceria com a Textofinal Comunicação, chegou ao seu décimo ano enaltecendo a confiança dos brasileiros na Honda. De acordo com as pesquisas feitas para a premiação, a XRE300 Sahara apresentou depreciação de 1,9%, que a colocou como a campeã do “SMVR - Motos 2026”.

Na apuração geral, a Honda foi campeã individual em quatro categorias, com o quadriciclo TRX420 Fourtrax, a PCX160 na scooter até 300 cc, a XRE300 Sahara na Trail e a Biz 125 na Motoneta.

A metodologia usada para pesquisar os valores de depreciação de cada modelo vendido no mercado brasileiro compara os preços das tabelas oficiais dos veículos zero-quilômetro com o preço médio de revenda após um ano de uso. 


Usando a cabeça

Anuário da Abraciclo
O Stream II CMW, limitado a 300 unidades, será comercializado em duas versões
 Divulgação

Após o sucesso da primeira edição, a LS2 Helmets e o Capital Moto Week (CMW) – festival previsto para 23 de julho a 1º de agosto na Granja do Torto, em Brasília – apresentam o capacete alusivo ao maior evento de moto e rock da América Latina. Em edição limitada, o modelo LS2 Stream II CMW 2026 tem homologação europeia e acabamento premium.

A pré-venda do capacete se inicia dia 18 de maio pelo site oficial da LS2. Desenvolvido para uso urbano e em estrada, o modelo fechado oferece leveza, alta resistência a impactos e visual minimalista. O Stream II CMW, limitado a 300 unidades, será comercializado em duas versões: Titanium com detalhes em laranja e cinza e preto fosco com elementos em preto brilhante.

Produzido em KPA (Kinetic Polymer Alloy), liga exclusiva da LS2, que combina policarbonato e termoplásticos especiais, o modelo conta com viseira solar interna, sistema de ventilação otimizado e homologação europeia ECE, uma das normas de segurança mais exigentes do mercado internacional. 

Pequeno desvio de rota

Honda CG 160
Entre as marcas, a Honda manteve larga vantagem, com 138.660 emplacamentos em abril Divulgação

As motocicletas tiveram em abril venda de 210.649 unidades no mercado brasileiro, com recuo de 4,96% em relação ao mês anterior. Entre as marcas, a Honda manteve larga vantagem, com 138.660 emplacamentos em abril e 65,8% de participação.

A Yamaha veio em segundo, com 29.402 unidades e 13,9% de participação, à frente da Shineray (12.507 e 5,9%), da Mottu (9.764 e 4,6%), da Bajaj (3.190 e 1,5%), da Avelloz (3.03 e 1,44%), da Royal Enfield (3.011 e 1,43%), da Haojue (2.413 e 1,15%), da VMoto (1.317 e 0,63%) e da Triumph (1.316 e 0,62%).

Na abertura do ano de seu cinquentenário, a Honda CG 160 teve 46.949 unidades comercializadas em abril, mantendo o posto de veículo motorizado mais vendido do Brasil com grande facilidade. Na sequência, apareceram mais três representantes da Honda, a Biz, com 23.449 emplacamentos, a Pop 110, com 23.372, e a NXR 160, com 17.429, com a Mottu Sport 110 (9.764 unidades) completando o quadro das cinco primeiras colocadas. 

Anuário de duas rodas

Anuário da Abraciclo
Anuário da Abraciclo Divulgação

Já está disponível para consulta e download no site da Abraciclo o “Anuário da Indústria de Duas Rodas 2026”. A retomada da publicação integra as comemorações dos 50 anos da associação, reunindo informações atualizadas e relevantes sobre o setor de duas rodas no Brasil.

Entre os destaques da edição, está uma linha do tempo com os principais marcos das cinco décadas da associação, como o lançamento da primeira motocicleta bicombustível. “Este é um ano significativo para a Abraciclo.

O retorno do anuário simboliza não apenas a força do setor de duas rodas, mas também sua importância crescente para a economia brasileira, refletindo uma trajetória de evolução, inovação e contribuição para o desenvolvimento industrial do país”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo, que acaba de ser reeleito. 


A primeira edição do “Anuário Abraciclo” foi lançada em 2011, com o objetivo de servir como fonte de informação para o mercado, os jornalistas e os pesquisadores. 

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