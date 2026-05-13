Motos da Honda seguem como as mais valorizadas no Brasil

O retorno do anuário simboliza não apenas a força do setor de duas rodas, mas também sua importância crescente para a economia brasileira, refletindo uma trajetória de evolução, inovação e contribuição para o desenvolvimento industrial do país”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo, que acaba de ser reeleito.





A primeira edição do “Anuário Abraciclo” foi lançada em 2011, com o objetivo de servir como fonte de informação para o mercado, os jornalistas e os pesquisadores.