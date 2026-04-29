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Yamaha ZR Hybrid Connected é scooter de entrada com tecnologia híbrida

O modelo entrega 8,2 cavalos de potência a 6.500 rpm e 1 kgfm de torque a 5 mil rpm. Para aproveitar toda a conectividade da nova moto, basta baixar o novo aplicativo Yamaha Motor On

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 16:14

Públicado em 

29 abr 2026 às 16:14

Colunista

Yamaha ZR Hybrid Connected
O modelo vem equipado com sistema híbrido leve e motor a combustão de 125 cc Blue Core Hybrid. Divulgação

A Yamaha avança na eletrificação em duas rodas com o lançamento da nova scooter ZR Hybrid Connected no mercado brasileiro. O modelo vem equipado com sistema híbrido leve e motor a combustão de 125 cc Blue Core Hybrid.

A nova scooter de entrada da Yamaha no Brasil combina potência com economia de combustível, entregando uma condução ágil e divertida para o dia a dia, de acordo com a marca japonesa. Leve, prática e conectada às necessidades da cidade, a ZR Hybrid Connected traz modernidade, desempenho e confiança para as ruas.

O modelo entrega 8,2 cavalos de potência a 6.500 rpm e 1 kgfm de torque a 5 mil rpm. Para aproveitar toda a conectividade da nova moto, basta baixar o novo aplicativo Yamaha Motor On e parear o celular via Bluetooth para visualizar as informações no painel, com status da bateria do smartphone, chamadas e mensagens recebidas.

Produzida em Manaus (AM), a nova ZR Hybrid Connected estará disponível nas lojas a partir de maio nas cores Moon Silver (prata fosco) Magma Red (vermelho metálico) e Midnight Black (preto metálico). A nova scooter tem preço sugerido de R$ 13.990, mais frete, garantia de quatro anos e Revisão Preço Fixo. 


50 anos de esportividade

BMW R 1300 RS
Com a R 1300 RS a BMW Motorrad dá continuidade a essa tradição de 50 anos Divulgação
Durante décadas, a abreviatura “RS” nas motocicletas de competição da BMW Motorrad significava “Rennsport” (“corrida”). Desde o lançamento da R 100 RS, em 1976, ela identifica as motocicletas de produção da marca bávara como máquinas projetadas para o duplo propósito de “Reise und Sport” (“viagem e esporte”).
A BMW Motorrad e os lendários modelos da série RS ainda representam tanto a capacidade para viagens longas quanto o prazer de pilotar de forma esportiva. Como a primeira motocicleta de grande produção do mundo, a R 100 RS tinha carenagem completa fixada ao quadro, desenvolvida em túnel de vento, definindo o segmento de motos sport-touring até os dias de hoje.
Com a R 1300 RS, apresentada no ano passado, a BMW Motorrad dá continuidade a essa tradição de 50 anos, oferecendo uma sport-touring com motor boxer de dois cilindros e carregando para o futuro as qualidades versáteis do conceito BMW RS.

Seja para pilotagem esportiva em estradas sinuosas, seja para desfrutar de momentos a dois ou para longas viagens, a R 1300 RS abre novas e emocionantes dimensões no segmento sport-touring. 

Quadriciclo com grife
Honda TRX 420
O coração do utilitário é um motor monocilíndrico de 420 cc com um layout longitudinal exclusivo. Divulgação

Produzido na Argentina, o quadriciclo Honda TRX 420 já está à venda. O veículo, montado na fábrica de Campana, em Buenos Aires, não é um brinquedo para a areia. Ele chega com a missão de se tornar uma ferramenta de trabalho robusta, confiável e versátil.

O coração do utilitário é um motor monocilíndrico de 420 cc com um layout longitudinal exclusivo. Alimentado por injeção eletrônica, o motor garante um funcionamento suave em quaisquer condições climáticas (mesmo em grandes altitudes ou baixas temperaturas), otimizando o consumo de combustível e reduzindo as emissões.

A transmissão manual de 5 velocidades com marcha à ré foi projetada para suportar o desgaste diário de carga e manobras em espaços reduzidos. Para encarar qualquer tipo de terreno, o TRX 420 conta com o sistema TraxLok, que permite ao condutor alternar instantaneamente entre tração 4x2 e 4x4, adaptando-se em tempo real às exigências do terreno, seja priorizando agilidade ou máxima tração.

Com preço sugerido de US$ 11.500 (mais de R$ 57 mil), o TRX 420 pode agregar acessórios específicos para a agricultura, como tanques, guinchos e caixas de armazenamento, ou fazer a semeadura, depositando sementes no solo para germinação e cultivo. (colaborou o site argentino MinutoMotor).

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