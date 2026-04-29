Yamaha ZR Hybrid Connected é scooter de entrada com tecnologia híbrida

Com a R 1300 RS, apresentada no ano passado, a BMW Motorrad dá continuidade a essa tradição de 50 anos, oferecendo uma sport-touring com motor boxer de dois cilindros e carregando para o futuro as qualidades versáteis do conceito BMW RS.





Seja para pilotagem esportiva em estradas sinuosas, seja para desfrutar de momentos a dois ou para longas viagens, a R 1300 RS abre novas e emocionantes dimensões no segmento sport-touring.