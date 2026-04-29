Yamaha ZR Hybrid Connected é scooter de entrada com tecnologia híbrida

A Yamaha avança na eletrificação em duas rodas com o lançamento da nova scooter ZR Hybrid Connected no mercado brasileiro. O modelo vem equipado com sistema híbrido leve e motor a combustão de 125 cc Blue Core Hybrid.
A nova scooter de entrada da Yamaha no Brasil combina potência com economia de combustível, entregando uma condução ágil e divertida para o dia a dia, de acordo com a marca japonesa. Leve, prática e conectada às necessidades da cidade, a ZR Hybrid Connected traz modernidade, desempenho e confiança para as ruas.
O modelo entrega 8,2 cavalos de potência a 6.500 rpm e 1 kgfm de torque a 5 mil rpm. Para aproveitar toda a conectividade da nova moto, basta baixar o novo aplicativo Yamaha Motor On e parear o celular via Bluetooth para visualizar as informações no painel, com status da bateria do smartphone, chamadas e mensagens recebidas.
Produzida em Manaus (AM), a nova ZR Hybrid Connected estará disponível nas lojas a partir de maio nas cores Moon Silver (prata fosco) Magma Red (vermelho metálico) e Midnight Black (preto metálico). A nova scooter tem preço sugerido de R$ 13.990, mais frete, garantia de quatro anos e Revisão Preço Fixo.
50 anos de esportividade
Quadriciclo com grife
Produzido na Argentina, o quadriciclo Honda TRX 420 já está à venda. O veículo, montado na fábrica de Campana, em Buenos Aires, não é um brinquedo para a areia. Ele chega com a missão de se tornar uma ferramenta de trabalho robusta, confiável e versátil.
O coração do utilitário é um motor monocilíndrico de 420 cc com um layout longitudinal exclusivo. Alimentado por injeção eletrônica, o motor garante um funcionamento suave em quaisquer condições climáticas (mesmo em grandes altitudes ou baixas temperaturas), otimizando o consumo de combustível e reduzindo as emissões.
A transmissão manual de 5 velocidades com marcha à ré foi projetada para suportar o desgaste diário de carga e manobras em espaços reduzidos. Para encarar qualquer tipo de terreno, o TRX 420 conta com o sistema TraxLok, que permite ao condutor alternar instantaneamente entre tração 4x2 e 4x4, adaptando-se em tempo real às exigências do terreno, seja priorizando agilidade ou máxima tração.
Com preço sugerido de US$ 11.500 (mais de R$ 57 mil), o TRX 420 pode agregar acessórios específicos para a agricultura, como tanques, guinchos e caixas de armazenamento, ou fazer a semeadura, depositando sementes no solo para germinação e cultivo. (colaborou o site argentino MinutoMotor).