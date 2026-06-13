Motociclista morre após bater em árvore em Aracruz

A Terceira Ponte terá interdição parcial no sentido Vitória x Vila Velha durante a Corrida da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), no próximo domingo (14), entre 6h e 9h.





Durante a prova, duas das três pistas serão destinadas aos atletas, enquanto uma permanecerá aberta para a circulação de veículos.





A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e a seguirem a sinalização no local.