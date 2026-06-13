Motociclista morre após bater em árvore em Aracruz

Um motociclista morreu após bater em uma árvore na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã deste sábado (13). A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que o motociclista perdeu o controle em uma curva. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente.
A Polícia Científica do Espírito Santo foi acionada pela reportagem para mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.