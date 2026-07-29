Aeroporto de Vitória tem voos cancelados por ventanias em SP

Os fortes ventos que atingem o estado de São Paulo nesta quarta-feira (29) impactaram a operação do Aeroporto de Vitória. Segundo apuração da CBN Vitória, ao menos quatro voos com destino aos aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU) foram cancelados ou atrasados devido à ventania.
As alterações podem acontecer para manter a segurança aérea. Veja abaixo quais voos tiveram mudanças:
—Voo 1651: Vitória com destino ao Aeroporto de Congonhas, de 17h15, cancelado.
—Voo 1387: Vitória para São Paulo/Guarulhos, previsto para 18h20, atrasado.
—Voo 1348: São Paulo/Congonhas com destino a Vitória, previsto para 16h35: cancelado.
—Voo 1386: São Paulo/Guarulhos com destino a Vitória, previsto para 17h40: atrasado.
A decisão de adiar a partida ou cancelamento do voo é tomada ou pelas companhias aéreas ou pelas concessionárias que administram os aeroportos, a depender da situação.
À CBN, a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, e GRU Airport, que cuida do Aeroporto Internacional de Guarulhos, informaram que as operações seguem normais. As empresas solicitaram aos passageiros que procurem as companhias para mais informações.
A mudança no tempo já era esperada por quem mora no estado paulista. Na terça-feira (28), a Defesa Civil estadual emitiu alertas severos para ventos fortes e chuva no litoral e na Grande São Paulo e montou um Gabinete de Crise.
No Litoral Sul, as rajadas passam dos 100 quilômetros por hora. O aviso também vale para outras regiões, como cidades do interior do estado, a capital paulista e a Região Metropolitana.
O Climatempo também avisou sobre a chegada de fortes ventos na Terra da Garoa devido a uma frente fria que chegou nesta quarta. De acordo com a empresa de meteorologia, às 14h31 de quarta, foi registrada uma rajada de vento de 70 km/h no Aeroporto de Congonhas.