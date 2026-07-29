Aeroporto de Vitória tem voos cancelados por ventanias em SP

Os fortes ventos que atingem o estado de São Paulo nesta quarta-feira (29) impactaram a operação do Aeroporto de Vitória. Segundo apuração da CBN Vitória, ao menos quatro voos com destino aos aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU) foram cancelados ou atrasados devido à ventania.





As alterações podem acontecer para manter a segurança aérea. Veja abaixo quais voos tiveram mudanças:





—Voo 1651: Vitória com destino ao Aeroporto de Congonhas, de 17h15, cancelado.

—Voo 1387: Vitória para São Paulo/Guarulhos, previsto para 18h20, atrasado.

—Voo 1348: São Paulo/Congonhas com destino a Vitória, previsto para 16h35: cancelado.

—Voo 1386: São Paulo/Guarulhos com destino a Vitória, previsto para 17h40: atrasado.





A decisão de adiar a partida ou cancelamento do voo é tomada ou pelas companhias aéreas ou pelas concessionárias que administram os aeroportos, a depender da situação.





À CBN, a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, e GRU Airport, que cuida do Aeroporto Internacional de Guarulhos, informaram que as operações seguem normais. As empresas solicitaram aos passageiros que procurem as companhias para mais informações.