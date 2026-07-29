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Aeroporto de Vitória tem voos cancelados por ventanias em SP

Ao menos quatro voos entre a Capital capixaba e os aeroportos de Congonhas e Guarulhos tiveram atrasos ou cancelamentos

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 18:25

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

29 jul 2026 às 18:25
Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de viajantes no primeiro semestre de 2026
Aeroporto de Vitória teve voos cancelados nesta quarta (29) Rodrigo Gavini

Os fortes ventos que atingem o estado de São Paulo nesta quarta-feira (29) impactaram a operação do Aeroporto de Vitória. Segundo apuração da CBN Vitória, ao menos quatro voos com destino aos aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU) foram cancelados ou atrasados devido à ventania. 


As alterações podem acontecer para manter a segurança aérea. Veja abaixo quais voos tiveram mudanças:


—Voo 1651: Vitória com destino ao Aeroporto de Congonhas, de 17h15, cancelado.

Voo 1387: Vitória para São Paulo/Guarulhos, previsto para 18h20, atrasado.

Voo 1348: São Paulo/Congonhas com destino a Vitória, previsto para 16h35: cancelado.

Voo 1386: São Paulo/Guarulhos com destino a Vitória, previsto para 17h40: atrasado.


A decisão de adiar a partida ou cancelamento do voo é tomada ou pelas companhias aéreas ou pelas concessionárias que administram os aeroportos, a depender da situação. 


À CBN, a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, e GRU Airport, que cuida do Aeroporto Internacional de Guarulhos, informaram que as operações seguem normais. As empresas solicitaram aos passageiros que procurem as companhias para mais informações. 

Alerta da Defesa Civil

A mudança no tempo já era esperada por quem mora no estado paulista. Na terça-feira (28), a Defesa Civil estadual emitiu alertas severos para ventos fortes e chuva no litoral e na Grande São Paulo e montou um Gabinete de Crise. 


No Litoral Sul, as rajadas passam dos 100 quilômetros por hora. O aviso também vale para outras regiões, como cidades do interior do estado, a capital paulista e a Região Metropolitana. 


O Climatempo também avisou sobre a chegada de fortes ventos na Terra da Garoa devido a uma frente fria que chegou nesta quarta. De acordo com a empresa de meteorologia, às 14h31 de quarta, foi registrada uma rajada de vento de 70 km/h no Aeroporto de Congonhas.

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