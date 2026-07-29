Tornado atinge três cidades do RS e deixa feridos e danos materiais

Um tornado atingiu três cidades da região noroeste do Rio Grande do Sul no final da tarde desta terça-feira (28) e deixou ao menos quatro pessoas feridas, além de ter provocado estragos em ruas, casas e propriedades rurais. Segundo a Defesa Civil, as cidades afetadas são Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. O tornado ocorreu em torno de 18h25.





A Prefeitura de Giruá informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo estão entre as mais prejudicadas.





Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Saúde foram deslocadas para as áreas com o objetivo de atender as vítimas.





Entre os danos registrados há obstrução de estradas, quedas de árvores e postes e destelhamentos de casas. Ao menos uma propriedade rural foi completamente destruída. Em Senador Salgado Filho há estradas interditadas devido a quedas de árvores. Em nota, a prefeitura orientou a população a evitar sair de casa nas próximas horas.





O governador Eduardo Leite (PSD) disse que conversou com os prefeitos das três cidades e colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar assistência às comunidades.





A Defesa Civil está na região para prestar apoio e levantar informações sobre os danos, que ainda não foram contabilizados. O órgão também monitora os municípios com risco de inundações e emitiu alertas para a população.





Municípios do Rio Grande do Sul registraram estragos provocados por temporais no início desta semana. Em Santo Antônio das Missões, no extremo oeste do estado, houve danos em cerca de 400 residências na tarde de segunda-feira (27) em razão da chuva com granizo.





O estado já tinha enfrentado fortes temporais na semana passada e ainda se recupera deles —347 pessoas seguiam em abrigos públicos nesta terça e mais de 90% desta população vive no Vale Taquari, região que fica entre o centro e o nordeste do estado.