Primeira infância: autonomia sim, mas sem pular etapas

A palavra autonomia, etimologicamente, deriva do grego autonomía e, de acordo com o dicionário Michaelis, é a capacidade de autogovernar-se, dirigir-se por vontade própria, tomar decisões com liberdade.

Na primeira infância, até os 6 anos de idade, fase em que a criança está em pleno desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, a autonomia é construída com base nas experiências diárias e ocorre de forma individual e gradativa.

Piaget, Vygotsky e Wallon, três dos maiores teóricos da aprendizagem, compartilham que o sujeito constrói seu conhecimento na interação com o meio. Para Piaget, a autonomia surge com a maturação biológica: a criança acomoda a informação para alcançar a aprendizagem; Vygotsky acredita que a criança aprende nas interações sociais e o adulto tem papel fundamental na mediação entre o que ela sabe fazer e o que vai aprender; e Wallon destaca que a criança precisa sentir-se acolhida para experimentar, errar e tentar novamente.