Educação consistente é caminho em meio a transformações

Em um cenário marcado por transformações rápidas em diferentes segmentos e pela busca constante por inovação, algumas instituições acreditam na continuidade de métodos e processos como imprescindíveis. Esse é o caso da Escola São Domingos , que atua há mais de cinco décadas em Vitória e mantém histórico de desempenho acadêmico reconhecido nacionalmente.
Fundada em 1973, a escola esteve, nos últimos 15 anos, entre as 150 melhores do país no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, em 2023, alcançou a 34ª colocação no ranking nacional entre mais de 25 mil escolas participantes. Já em 2024, ficou na 73ª posição.
Além disso, nos últimos cinco anos, os alunos da escola conquistaram aprovações em universidades no exterior, incluindo bolsas de estudo. Henrique Romano Carneiro, diretor Executivo da Escola São Domingos, afirma que esses resultados partem do compromisso da instituição em preservar valores tradicionais enquanto incorporam, com responsabilidade, inovações que realmente contribuem para uma aprendizagem mais profunda e significativa.
“A Escola São Domingos completa mais de 50 anos mantendo equilíbrio entre tradição e atualização constante. As metodologias e tecnologias mudam rapidamente, mas alguns fundamentos permanecem indispensáveis, como rigor acadêmico, formação ética, pensamento crítico e desenvolvimento da autonomia”, afirma.
De acordo com Henrique, os resultados obtidos pela Escola e seus alunos, são consequência de um modelo pedagógico estruturado e acompanhado continuamente. O planejamento acadêmico é organizado por etapas de desenvolvimento, enquanto os processos de avaliação incluem atividades discursivas e critérios progressivos de desempenho, com destaque para o Ensino Médio, que incentiva os alunos a pensarem para além das aprovações.
O modelo de ensino da Escola São Domingos se expande com certificações e programas internacionais voltados à gestão e ao ensino. Entre eles, está a ISO 9001:2015, voltada para gestão de qualidade, além do reconhecimento como Cambridge International School - a única do Estado com essa certificação - e Showcase School da Microsoft. Em 2022, a instituição também passou a aplicar no Espírito Santo o SAT, exame utilizado no processo seletivo de universidades norte-americanas.
“Acreditamos que excelência acadêmica e desenvolvimento humano caminham juntos. O vestibular é uma etapa importante, mas não pode ser o único propósito da educação. Costumamos dizer que nosso Ensino Médio é o melhor ponto de partida para a vida adulta e a aprovação no vestibular desejado é apenas a consequência de uma trajetória bem feita na educação básica”, comenta.
Para além do Ensino Fundamental e Ensino Médio, localizados em Bento Ferreira, a instituição mantém o Centro de Educação Sundays, em Jardim Camburi, voltado à educação infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental. O espaço atende crianças desde o Infantil 1 até o 1º ano.
Escola São Domingos