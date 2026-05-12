Educação consistente é caminho em meio a transformações

O modelo de ensino da Escola São Domingos se expande com certificações e programas internacionais voltados à gestão e ao ensino. Entre eles, está a ISO 9001:2015, voltada para gestão de qualidade, além do reconhecimento como Cambridge International School - a única do Estado com essa certificação - e Showcase School da Microsoft. Em 2022, a instituição também passou a aplicar no Espírito Santo o SAT, exame utilizado no processo seletivo de universidades norte-americanas.