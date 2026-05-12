Desfile do aniversário de Vila Velha muda do Centro para a orla de Itaparica

Um criminoso roubou o celular de um adolescente de 14 anos, chegando a ameaçar a vítima de morte, em Jardim Camburi, Vitória, e acabou preso ao tentar fugir em um ônibus do Sistema Transcol, na noite da última segunda-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo patrulhamento na Avenida Dante Michelini quando foram abordados pelo adolescente. A vítima repassou as características do suspeito e, neste momento, um dos policiais identificou um homem com as mesmas roupas entrando em um ônibus da linha 505 (Terminal Laranjeiras/Terminal Itacibá, via Camburi/Beira-Mar).





Os militares entraram no coletivo e realizaram a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram o celular do adolescente na lixeira do ônibus, após o suspeito tentar se desfazer do aparelho.





O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por roubo e levado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.