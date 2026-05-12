Projeto Cores Ancestrais promove debates sobre arte, educação e ancestralidade

Na quinta-feira (21), o seminário terá duas mesas voltadas às discussões sobre a presença de mulheres negras na arte, memória e ancestralidade afro-diaspórica. Já na sexta-feira (22), o público acompanhará debates sobre práticas antirracistas na educação, arte e cotidiano, além de uma performance artística com Makapon Puri e Isabella Rosário, seguida de uma roda de conversa sobre corpo, território e processos criativos.





Além das atividades abertas ao público, o projeto realiza no sábado (23) um fórum formativo voltado exclusivamente para estudantes do cursinho popular da Rede Emancipa. A proposta é discutir acesso e permanência na arte e na educação, reunindo artistas como Luara Monteiro, Ione Reis e Fayra Moreira, além do coletivo Ufeslam, que conduzirá uma oficina de slam para produção de poesias a partir dos temas debatidos durante o encontro.





A acessibilidade aparece como um dos principais eixos da programação. Entre as medidas previstas estão intérpretes de Libras em todas as palestras, apostilas em braille e com fonte ampliada para pessoas com deficiência visual, além de uma formação prévia da equipe com orientação do especialista em acessibilidade João Estevão.