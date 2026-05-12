Petrobras abre programa de estágio com bolsa de R$ 1.800 e vagas no ES

A Petrobras vai abrir processo seletivo para o Programa de Estágio de Estudantes 2026, com cerca de 150 vagas voltadas para alunos de nível superior. As chances estão distribuídas por 12 estados do Brasil. No Espírito Santos, os selecionados vão atuar em Vitória.





Do total de oportunidades, 30% das vagas serão reservadas exclusivamente para mulheres.Também há reserva de 10% dos postos para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas.



A bolsa-auxílio é de R$ 1.825. Os estagiários também vão receber vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A estatal oferece ainda uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.