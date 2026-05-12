Petrobras abre programa de estágio com bolsa de R$ 1.800 e vagas no ES

A Petrobras vai abrir processo seletivo para o Programa de Estágio de Estudantes 2026, com cerca de 150 vagas voltadas para alunos de nível superior. As chances estão distribuídas por 12 estados do Brasil. No Espírito Santos, os selecionados vão atuar em Vitória.
Do total de oportunidades, 30% das vagas serão reservadas exclusivamente para mulheres.Também há reserva de 10% dos postos para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.825. Os estagiários também vão receber vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A estatal oferece ainda uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.
A carga horária será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da empresa. A estatal informa que os estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.
Podem participar estudantes de graduação dos seguintes cursos: Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química), Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia e Relações Públicas.
Os interessados deverão se inscrever de 21 de maio a 6 de junho, no site do programa de estágio.
Para participar da seleção, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
A seleção contará com prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras.
Ao se inscreverem, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a realização dos testes, será definida a classificação final do processo seletivo. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 24 de junho.
Além das oportunidades em Vitória (ES), há vagas para os municípios de Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), São Paulo (SP), Cubatão (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP), Brasília (DF), Canoas (RS), Salvador (BA), Camaçari (BA), Betim (MG), Ipojuca (PE), Araucária (PR), São Mateus do Sul (PR), Aracaju (SE), Laranjeiras (SE), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).
A Petrobras alerta que o Programa de Estágio de Estudantes 2026 não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é concurso público para contratação de empregados efetivos. De acordo com a companhia, trata-se exclusivamente de um processo seletivo para desenvolvimento de estudantes de nível superior.
Ainda não há previsão de abertura de novo processo seletivo público para contratação de empregados efetivos.