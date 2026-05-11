Mais de 5.570 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (11) no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.575 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.000, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente de relacionamento, assistente de planejamento, montador, caixa, auxiliar administrativo, faturista, assistente de TI, analista de processo, recepcionista, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.270. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, alimentador de produção, assistente de vendas, auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, carregador, eletricista, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.003. Há oportunidades para auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, copeiro, conferente de logística, estampador de tecido, operador de caixa, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 742. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, armador de ferros, assistente de vendas, atendente do setor de frios e laticínios, borracheiro, mecânico de veículos, operador de carrinho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 278. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, cozinheiro geral, fiscal de caixa, operador de caixa, pedreiro, recepcionista atendente, técnico mecânico em ar condicionado, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 11. Há oportunidades para padeiro, garçom, cozinheiro, doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 267. Há oportunidades para acabador de granito, ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, banho e tosa de animais domésticos, carpinteiro, escrevente auxiliar, oficial pedreiro, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 93. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil, carpinteiro, encarregado de padaria, gerente comercial, motorista entregador, operador de caldeira, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 232. Há oportunidades para ajudante florestal, atendente de padaria, auxiliar de obras civil, auxiliar de serviços gerais, liner de andaime, oficial armador, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 221. Há oportunidades para ajudante de aterro,atendente florista, auxiliar de recursos humanos, calceteiro, moleiro, motorista entregador, operador de máquinas fixas, separador de carga, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 381. Há oportunidades para assistente de vendas, assistente administrativo, ajudante de obras, balconista de frios, bombeiro hidráulico, caseiro, farmacêutico, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 84. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, churrasqueiro, coletor de resinas, estoquista, operador de prensa, operador de máquina de fio, pizzaiolo, retocador convencional, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 91. Há oportunidades para ajudante de eletricista, armador de estrutura de concreto, auxiliar de manutenção predial, fiscal de loja, instalador de equipamentos de comunicação, motofrentista, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 90. Há oportunidades para auxiliar de topografia, consultor de RH, cozinheira, encarregado de conservação de rodovias, operador de máquinas pesadas, técnico em automação industrial, entre outras chances. Veja as vagas.