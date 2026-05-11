Mais de 5.570 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (11) no ES

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.





Vagas: 1.000, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente de relacionamento, assistente de planejamento, montador, caixa, auxiliar administrativo, faturista, assistente de TI, analista de processo, recepcionista, entre outros postos. Veja as vagas.