Mulher morre em acidente em Rio Bananal e motorista foge sem prestar socorro

Uma mulher de 26 anos morreu em um acidente envolvendo um Chevrolet Celta e uma caminhonete Toyota Hilux na ES 245, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (10). Bruna Vidal da Silva estava no banco do passageiro do Celta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Segundo a Polícia Militar (PM), a caminhonete seguia no sentido Linhares–Rio Bananal quando invadiu a contramão e bateu de frente com o carro de passeio, que vinha na direção oposta. Testemunhas relataram à PM que o motorista da Hilux fugiu sem prestar socorro após o acidente.





O condutor do Celta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital em Linhares. O nome da unidade e o estado de saúde dele não foram divulgados. O corpo de Bruna foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da região.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Rio Bananal. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.