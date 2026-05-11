Beatles vão abrir museu em Londres em 2027 com acesso ao lendário telhado do último show

Descrito como "o primeiro destino oficial para fãs dos Beatles no coração de Londres", o local abrigará centenas de artefatos raros Crédito: Getty Images

O prédio onde os Beatles fizeram seu último show está sendo transformado em um museu de sete andares para a exposição de objetos, documentos e materiais de arquivo inéditos.

A mansão tombada como patrimônio histórico, localizada no centro de Londres , na Inglaterra, serviu como sede da banda entre 1968 e 1972. Foi ali que o último álbum do grupo, Let It Be, foi gravado.

Em entrevista à BBC, Paul McCartney disse que queria que os fãs tivessem um destino oficial dos Beatles na capital britânica.

"Os turistas vêm para a Inglaterra e podem ir à Abbey Road, mas não podem entrar [e] isso atrapalha o trânsito e os motoristas ficam muito irritados", disse ele, em referência ao cruzamento onde a banda tirou a famosa foto que ilustra a capa do álbum de 1969 Abbey Road.

"Então achei que essa era uma ideia fantástica", afirmou McCartney.

A banda tocou no telhado do número 3 da rua Savile Row durante 42 minutos em uma tarde fria de janeiro Crédito: Apple Corps

Oficialmente intitulado "The Beatles at 3 Savile Row", o museu tem previsão de lançamento para 2027. Os fãs podem se cadastrar para os ingressos no site da banda a partir desta segunda-feira (11/05).

O prédio incluirá uma recriação do estúdio no porão onde Let It Be foi gravado e a oportunidade de reviver o icônico show dos Beatles realizado no telhado do número 3 da rua Savile Row.

Outros detalhes ainda não foram revelados, mas Paul McCartney deu uma ideia de como o local funcionará.

"Bem, você entra no térreo e vê objetos de recordação e coisas do tipo. Então você sobe pelo prédio e vê várias coisas que aconteceram aqui e ali, até chegar ao topo, onde você sai no telhado e finge ser um Beatle", contou.

Naturalmente, o prédio também terá uma loja de produtos licenciados dos Beatles.

"Você precisa ter uma lembrança", diz Paul McCartney.

O local incluirá uma recriação do estúdio de gravação no porão onde os Beatles produziram seu último álbum, Crédito: Apple Corps

Os Beatles tocaram 10 músicas no telhado do local antes de a polícia interromper o show Crédito: Getty Images

O show dos Beatles no telhado do prédio na rua Savile Row, em janeiro de 1969, marcou a última vez que o grupo se apresentou junto em público.

Mas a apresentação quase não aconteceu.

O diretor Michael Lindsay-Hogg, que filmou o show, lembra que alguns dos membros queriam cancelar tudo no último minuto.

"George não queria fazer e Ringo começou a dizer que não via sentido nisso", conta. "Então John disse: 'Ah, dane-se, vamos fazer isso.'"

A banda subiu os cinco andares do prédio e causou um pandemônio em plena luz do dia, quando os fãs perceberam o que estava acontecendo e correram para pontos estratégicos nas ruas e telhados dos prédios vizinhos.

Eles tocaram por 42 minutos — em um setlist que incluiu Don't Let Me Down, I've Got A Feeling e duas versões de Get Back — antes que reclamações de moradores locais obrigassem a polícia a interromper o show.

A filmagem do show foi recentemente restaurada e remasterizada para o documentário Get Back, de Peter Jackson.

Uma placa azul instalada no número 3 da Savile Row comemora o show.

'Uma viagem'

O prédio abrigou muitas figuras notáveis ​​antes dos Beatles sequer pisarem ali.

Entre seus antigos moradores estavam o General Robert Ross, que orquestrou o incêndio da Casa Branca em Washington D.C. em 1814; e Lady Hamilton, conhecida como amante do Almirante Nelson.

Os Beatles continuaram a usá-lo como base para sua empresa, a Apple Corps, após a separação em 1970.

George Harrison até imortalizou os fãs que costumavam se reunir em frente à porta principal na música Apple Scruffs, de seu álbum pós-Beatles, All Things Must Pass.

A banda vendeu o prédio em 1976 e ele foi posteriormente transformado em uma loja Abercrombie & Fitch.

Paul McCartney cumprimenta fãs na porta do número 3 da Savile Row em março de 1969 Crédito: Getty Images

Segundo Paul McCartney, a ideia de voltar a ocupar o local foi proposta por Tom Greene, que se tornou CEO da Apple Corps em 2025, depois de ter trabalhado na franquia Harry Potter.

"Ele é uma pessoa muito dinâmica e está trazendo muita energia para analisar o que os Beatles representam e o que as pessoas esperam de nós hoje em dia", disse McCartney.

Em um comunicado, Ringo Starr disse que revisitar a propriedade recentemente foi "como voltar para casa".

Paul McCartney chamou a experiência de "uma viagem incrível".

"Há tantas memórias especiais entre essas paredes, sem mencionar o terraço. A equipe elaborou planos realmente impressionantes e estou ansioso para que as pessoas vejam tudo quando estiver pronto", disse.

Fãs da banda já podem ver itens dos Beatles no Museu dos Beatles de Liverpool e no Beatles Story, outro museu que também fica na cidade, mas nenhum dos dois possui licença oficial da banda.

É possível ainda visitar a casa de infância de Paul McCartney em Allerton, o centro de visitantes Strawberry Fields e a casa onde George Harrison nasceu em Wavertree.

Os locais são tão populares que, na semana passada, foi introduzido um código de conduta para guias turísticos e visitantes, a fim de proteger os moradores locais.

Enquanto isso, tanto Paul McCartney quanto Ringo Starr estão lançando novas músicas.

O 22º álbum de Ringo, Long Long Road, foi lançado no mês passado e alcançou o segundo lugar nas paradas de música country do Reino Unido.

O novo álbum de Paul, The Boys of Dungeon Lane, será lançado no final de maio.