Dia do Barbeiro: descubra como ganhar destaque no mercado de beleza masculina

Construir uma carreira na barbearia exige mais do que equipamentos e domínio dos cortes Crédito: Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock

Com o crescimento do mercado de autocuidado masculino e o aumento no número de barbearias no Brasil, a profissão de barbeiro tem despertado o interesse de cada vez mais pessoas. Mas, afinal, por onde começar? Essa é uma das dúvidas mais comuns entre quem deseja ingressar na área, entender quais ferramentas são indispensáveis e quais habilidades precisam ser desenvolvidas desde os primeiros passos.

No Dia do Barbeiro, celebrado em 11 de maio, especialistas em formação profissionalizante reforçam que, antes mesmo de investir em um kit completo de equipamentos, o mais importante é buscar conhecimento, desenvolver técnica e compreender a função de cada material utilizado nos cortes de cabelo e barba.

Nos cursos profissionalizantes de barbeiro, o primeiro contato do aluno com a barbearia acontece de forma estruturada e alinhada às exigências do mercado . Segundo Aline Augusto, diretora de marketing, inovação e pedagógica do Instituto Embelleze, maior rede de formação profissional na área da beleza da América Latina, a capacitação vai muito além do aprendizado técnico relacionado ao uso dos equipamentos.

“Nos cursos de barbeiro do Instituto Embelleze, os alunos, além de aprenderem a manusear corretamente cada ferramenta, recebem formação em áreas essenciais para a atuação profissional, como empreendedorismo, atendimento ao cliente, inteligência emocional, gestão de redes sociais, higienização dos materiais e outras práticas fundamentais para a rotina do mercado da beleza”, explica.

Equipamentos e técnicas essenciais para um barbeiro

De acordo com Lucas Cavalcanti (Caval), referência nacional no universo da barbearia e ex-aluno do Instituto Embelleze, itens como máquina de corte, tesoura, navalha, pentes de diferentes medidas e produtos formam a base do trabalho . Cada item exige domínio, algo que só se aprende com prática e orientação adequada.

Na parte técnica, o aprendizado vai além do simples manuseio. Alunos iniciantes desenvolvem habilidades essenciais, como divisão correta do cabelo, entendimento das linhas de corte, controle de altura e inclinação da máquina, além de técnicas de acabamento e transição, como o degradê, um dos estilos mais procurados nas barbearias.

“Nós costumamos dizer que os equipamentos não fazem o barbeiro. O que realmente faz diferença é saber usar bem o que se tem em mãos. Com uma boa máquina e uma tesoura de qualidade, já é possível executar a maioria dos cortes básicos, desde que o profissional tenha domínio técnico”, afirma Lucas Cavalcanti.

Além da técnica, a profissão de barbeiro exige comunicação, disciplina e atenção aos detalhes no atendimento ao cliente Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Habilidades que vão além da técnica

O atendimento ao cliente também é parte central da formação. Saber ouvir, interpretar pedidos, alinhar expectativas e manter uma boa comunicação são habilidades trabalhadas desde o início. Outro ponto que ganha destaque durante o aprendizado é o visagismo. Mesmo nas aulas iniciais, ele é apresentado como uma alternativa para orientar decisões.

“Não se trata apenas de executar o que o cliente pede, mas de saber orientar. Pequenas adaptações podem fazer toda a diferença no resultado final, considerando formato de rosto, estilo de vida e personalidade”, destaca o profissional.

Além disso, a construção de rotina e disciplina é mais um item de grande importância. Organização de agenda, pontualidade, postura no ambiente de trabalho e cuidado com a própria imagem são fatores que ajudam o iniciante a se posicionar no mercado desde cedo. Em um setor competitivo, esses detalhes podem ser decisivos para conquistar e fidelizar clientes.

Quando ampliar o kit de trabalho

À medida que o aluno evolui, ele aprende quando e como expandir seu kit de ferramentas. Novos acessórios, máquinas mais específicas e produtos diferenciados podem ser incorporados gradualmente, de acordo com a demanda e o nível técnico. Essa progressão evita gastos desnecessários e contribui para um crescimento natural.

Conhecimento como diferencial na profissão

Para Aline Augusto, a formação profissional deixa claro que o verdadeiro diferencial está no conhecimento. O barbeiro iniciante ainda precisa construir repertório técnico, desenvolver sensibilidade estética e aprimorar o relacionamento com o cliente. “Em um mercado em expansão no Brasil, impulsionado pela valorização do autocuidado masculino, a barbearia se consolida como uma oportunidade real de geração de renda e crescimento profissional”, conclui.