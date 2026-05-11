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Festival gratuito em Terra Vermelha terá samba, funk e atividades culturais

Evento reúne coletivos culturais da Região 5, shows de Monique Rocha e Jefinho Faraó, feira solidária e oficinas neste sábado (16)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 13:30

Jefinho Faraó e Monique Rocha vão participar do estival Rede de Pontos de Cultura da Região 5
Jefinho Faraó e Monique Rocha vão participar do estival Rede de Pontos de Cultura da Região 5 Acervo pessoal / Thais Gobbo

A Região 5 de Vila Velha vai receber um festival cultural neste sábado (16). A partir das 14h, Terra Vermelha será palco do Festival Rede de Pontos de Cultura, evento gratuito que reúne shows, apresentações artísticas, oficinas, feira solidária e ações comunitárias em espaço público.

A programação será realizada nas ruas São Francisco de Assis e Flora Novais Cavalcanti, entre a Igreja São Francisco de Assis e a sede do Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário. A proposta do festival é justamente valorizar os talentos e iniciativas culturais produzidos dentro dos territórios periféricos da Grande Terra Vermelha.

Entre os destaques da noite estão os shows da cantora capixaba Monique Rocha, às 20h, e do funkeiro Jefinho Faraó, às 21h. Monique atua há mais de duas décadas na cena cultural do Espírito Santo, com trabalhos ligados ao samba, teatro e cultura afro-brasileira. Já Jefinho é considerado um dos pioneiros do funk capixaba e mantém uma trajetória ligada à música urbana e à cultura periférica.

Festival Rede de Pontos de Cultura da Região 5 acontece neste fim de semana
Festival Rede de Pontos de Cultura da Região 5 acontece neste fim de semana Divulgação Festival Rede de Pontos de Cultura da Região 5 acontece neste fim de semana

Além dos shows, o festival também contará com apresentações de coletivos culturais da Região 5, como Tapetes Literários, Nossos Quintais, Mais Amor, Nação Mulher, Periferia Consciente e Quinto Distrito. A programação inclui ainda capoeira, skate, teatro, zumba para a melhor idade, espaço kids, oficinas e vídeo 360.

O evento marca o encerramento de um ciclo de formação realizado com 12 coletivos culturais da Grande Terra Vermelha entre setembro de 2025 e abril de 2026. Ao longo desse período, foram promovidos 27 encontros voltados para oficinas, elaboração de projetos, fortalecimento comunitário e articulação em rede.

Segundo o gestor do Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário, Tiago Uliana, o festival nasce como uma forma de devolver ao território tudo o que foi construído durante a formação. “O festival apresenta ao público parte do trabalho realizado pelos grupos da Região 5 e amplia a conexão entre cultura, território e participação comunitária”, afirma.

Programação

14h — abertura

14h20 — vídeo Museu do Comum

14h40 — apresentação de skate

15h — atividades Tapetes Literários, Tons de Amoras, Nossos Quintais e Crias 3D

16h — teatro e zumba melhor idade

16h30 — apresentação Mais Amor

17h — apresentação TRK

17h30 — apresentação Nação Mulher

18h — apresentação Periferia Consciente

18h30 — apresentação Quinto Distrito

19h — capoeira Pé Preto

19h30 — escola de samba de Terra Vermelha

20h — show Monique Rocha

21h — show Jefinho Faraó

22h — encerramento

Serviço

Festival Rede de Pontos de Cultura da Região 5
Data: Sábado (16), a partir das 14h
Local: ruas São Francisco de Assis e Flora Novais Cavalcanti, em Terra Vermelha, Vila Velha
Entrada: gratuita

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