Festival gratuito em Terra Vermelha terá samba, funk e atividades culturais

A Região 5 de Vila Velha vai receber um festival cultural neste sábado (16). A partir das 14h, Terra Vermelha será palco do Festival Rede de Pontos de Cultura, evento gratuito que reúne shows, apresentações artísticas, oficinas, feira solidária e ações comunitárias em espaço público.
A programação será realizada nas ruas São Francisco de Assis e Flora Novais Cavalcanti, entre a Igreja São Francisco de Assis e a sede do Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário. A proposta do festival é justamente valorizar os talentos e iniciativas culturais produzidos dentro dos territórios periféricos da Grande Terra Vermelha.
Entre os destaques da noite estão os shows da cantora capixaba Monique Rocha, às 20h, e do funkeiro Jefinho Faraó, às 21h. Monique atua há mais de duas décadas na cena cultural do Espírito Santo, com trabalhos ligados ao samba, teatro e cultura afro-brasileira. Já Jefinho é considerado um dos pioneiros do funk capixaba e mantém uma trajetória ligada à música urbana e à cultura periférica.
Além dos shows, o festival também contará com apresentações de coletivos culturais da Região 5, como Tapetes Literários, Nossos Quintais, Mais Amor, Nação Mulher, Periferia Consciente e Quinto Distrito. A programação inclui ainda capoeira, skate, teatro, zumba para a melhor idade, espaço kids, oficinas e vídeo 360.
O evento marca o encerramento de um ciclo de formação realizado com 12 coletivos culturais da Grande Terra Vermelha entre setembro de 2025 e abril de 2026. Ao longo desse período, foram promovidos 27 encontros voltados para oficinas, elaboração de projetos, fortalecimento comunitário e articulação em rede.
Segundo o gestor do Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário, Tiago Uliana, o festival nasce como uma forma de devolver ao território tudo o que foi construído durante a formação. “O festival apresenta ao público parte do trabalho realizado pelos grupos da Região 5 e amplia a conexão entre cultura, território e participação comunitária”, afirma.
Programação
14h — abertura
14h20 — vídeo Museu do Comum
14h40 — apresentação de skate
15h — atividades Tapetes Literários, Tons de Amoras, Nossos Quintais e Crias 3D
16h — teatro e zumba melhor idade
16h30 — apresentação Mais Amor
17h — apresentação TRK
17h30 — apresentação Nação Mulher
18h — apresentação Periferia Consciente
18h30 — apresentação Quinto Distrito
19h — capoeira Pé Preto
19h30 — escola de samba de Terra Vermelha
20h — show Monique Rocha
21h — show Jefinho Faraó
22h — encerramento
Serviço
Festival Rede de Pontos de Cultura da Região 5
Data: Sábado (16), a partir das 14h
Local: ruas São Francisco de Assis e Flora Novais Cavalcanti, em Terra Vermelha, Vila Velha
Entrada: gratuita