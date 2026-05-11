Festival gratuito em Terra Vermelha terá samba, funk e atividades culturais

A Região 5 de Vila Velha vai receber um festival cultural neste sábado (16). A partir das 14h, Terra Vermelha será palco do Festival Rede de Pontos de Cultura, evento gratuito que reúne shows, apresentações artísticas, oficinas, feira solidária e ações comunitárias em espaço público.





A programação será realizada nas ruas São Francisco de Assis e Flora Novais Cavalcanti, entre a Igreja São Francisco de Assis e a sede do Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário. A proposta do festival é justamente valorizar os talentos e iniciativas culturais produzidos dentro dos territórios periféricos da Grande Terra Vermelha.





Entre os destaques da noite estão os shows da cantora capixaba Monique Rocha, às 20h, e do funkeiro Jefinho Faraó, às 21h. Monique atua há mais de duas décadas na cena cultural do Espírito Santo, com trabalhos ligados ao samba, teatro e cultura afro-brasileira. Já Jefinho é considerado um dos pioneiros do funk capixaba e mantém uma trajetória ligada à música urbana e à cultura periférica.