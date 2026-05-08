Evento gratuito celebra tradições da Itália nas montanhas de Guarapari

O circuito turístico rural da Rota da Ferradura, em Buenos Aires, distrito de Guarapari, será mais uma vez o cenário de um evento que celebra as tradições dos imigrantes italianos em solo capixaba. É a Festa da Imigração Italiana, que chega à sua quinta edição nos dias 15, 16 e 17 de maio, com muita música, dança e gastronomia.





A entrada é gratuita, e a estrutura com palco, praça de alimentação, estandes e diversos atrativos, será montada no campo de futebol de Buenos Aires.





Entre os destaques estão o Tombo da Polenta, a Pisa da Uva e a Carretela del Vin, que percorrerá o evento com distribuição de vinho a quem adquirir a taça oficial. As atrações serão embaladas por moda de viola, danças típicas e shows musicais, como o da dupla Marcos & Mateus, que fará a gravação de seu primeiro audiovisual no sábado (16).