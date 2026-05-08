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Cultura e gastronomia

Evento gratuito celebra tradições da Itália nas montanhas de Guarapari

Programação da 5ª Festa da Imigração Italiana em Buenos Aires terá Tombo da Polenta, Pisa da Uva e Carretela del Vin
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 17:41

Festa da Imigração Italiana em Buenos Aires, Guarapari
Danças típicas italianas farão parte da programação. Foto: Marcelo Moryan

O circuito turístico rural da Rota da Ferradura, em Buenos Aires, distrito de Guarapari, será mais uma vez o cenário de um evento que celebra as tradições dos imigrantes italianos em solo capixaba. É a Festa da Imigração Italiana, que chega à sua quinta edição nos dias 15, 16 e 17 de maio, com muita música, dança e gastronomia.   


A entrada é gratuita, e a estrutura com palco, praça de alimentação, estandes e diversos atrativos, será montada no campo de futebol de Buenos Aires. 


Entre os destaques estão o Tombo da Polenta, a Pisa da Uva e a Carretela del Vin, que percorrerá o evento com distribuição de vinho a quem adquirir a taça oficial. As atrações serão embaladas por moda de viola, danças típicas e shows musicais, como o da dupla Marcos & Mateus, que fará a gravação de seu primeiro audiovisual no sábado (16).

Tombo da Polenta na Festa da Imigração Italiana de Buenos Aires, em Guarapari
O Tombo da Polenta será realizado no domingo (17). Foto: Marcelo Moryan

A gastronomia vai marcar presença com cinco restaurantes oferecendo pratos típicos, como massas artesanais e polenta, entre outras opções que remetem aos sabores da Itália. Cinco cervejarias artesanais da região completarão esse cardápio. 


Uma feira com 20 expositores de diversos segmentos, como artesanato, agroindústria regional e economia criativa, também fará parte do evento. 


Uma equipe do Arquivo Público do Espírito Santo estará à disposição para auxiliar o público na consulta de sobrenomes e possíveis conexões com imigrantes italianos que chegaram ao Estado. 


A festa terá uma área de estacionamento privativo para aproximadamente 750 veículos e deve receber um público superior a 10 mil pessoas, de acordo com estimativas da organização.

Festa da Imigração Italiana em Buenos Aires, Guarapari
O evento acontecerá no campo de Buenos Aires. Foto:
 Renan Alves

Programação:

15/05 - SEXTA-FEIRA 

18h30 - Abertura oficial 

19h30 - Apresentação de Ferna (Concerto Italiano) 

21h - Show de Matheus Araújo 

23h - Show de Mariana Muller 


16/05 - SÁBADO 

11h - Abertura da praça gastronômica 

14h - Moda de viola com Wetão e Gabriel 

17h - Apresentação do Gruppo di Ballo Fiori 

18h - Show de Giocco de Mora e passagem da Carretela Del Vin 

20h - Show de Marcus e Mateus  

22h - Show da Banda Agitaê 


17/05 - DOMINGO 

10h - Missa campal presidida pelo Padre Eduardo com participação do Coral Italiano do Maestro Max Carvalho e de Rafael Simas 

11h30 - Abertura da praça gastronômica 

12h - Tombo da Polenta 

13h - Apresentação do Grupo Folklorístico Granello Giallo 

14h - Apresentação do Grupo Folklorístico Tradizione Dell'Uva e Del Vino e Pisa da Uva 

15h - Show de Toni Boni e passagem da Carretela Del Vin 

17h30 - Apresentação da Orquestra Amigos do Violão 

5ª FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM BUENOS AIRES

Quando: de 15 a 17 de maio de 2026

Onde: no campo de Buenos Aires (acesso pela Rota da Ferradura), Zona Rural de Guarapari 

Entrada gratuita

Mais informações: @festadaimigracaoitalianadeba.

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