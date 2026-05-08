Evento gratuito celebra tradições da Itália nas montanhas de Guarapari

O circuito turístico rural da Rota da Ferradura, em Buenos Aires, distrito de Guarapari, será mais uma vez o cenário de um evento que celebra as tradições dos imigrantes italianos em solo capixaba. É a Festa da Imigração Italiana, que chega à sua quinta edição nos dias 15, 16 e 17 de maio, com muita música, dança e gastronomia.
A entrada é gratuita, e a estrutura com palco, praça de alimentação, estandes e diversos atrativos, será montada no campo de futebol de Buenos Aires.
Entre os destaques estão o Tombo da Polenta, a Pisa da Uva e a Carretela del Vin, que percorrerá o evento com distribuição de vinho a quem adquirir a taça oficial. As atrações serão embaladas por moda de viola, danças típicas e shows musicais, como o da dupla Marcos & Mateus, que fará a gravação de seu primeiro audiovisual no sábado (16).
A gastronomia vai marcar presença com cinco restaurantes oferecendo pratos típicos, como massas artesanais e polenta, entre outras opções que remetem aos sabores da Itália. Cinco cervejarias artesanais da região completarão esse cardápio.
Uma feira com 20 expositores de diversos segmentos, como artesanato, agroindústria regional e economia criativa, também fará parte do evento.
Uma equipe do Arquivo Público do Espírito Santo estará à disposição para auxiliar o público na consulta de sobrenomes e possíveis conexões com imigrantes italianos que chegaram ao Estado.
A festa terá uma área de estacionamento privativo para aproximadamente 750 veículos e deve receber um público superior a 10 mil pessoas, de acordo com estimativas da organização.
Programação:
15/05 - SEXTA-FEIRA
18h30 - Abertura oficial
19h30 - Apresentação de Ferna (Concerto Italiano)
21h - Show de Matheus Araújo
23h - Show de Mariana Muller
16/05 - SÁBADO
11h - Abertura da praça gastronômica
14h - Moda de viola com Wetão e Gabriel
17h - Apresentação do Gruppo di Ballo Fiori
18h - Show de Giocco de Mora e passagem da Carretela Del Vin
20h - Show de Marcus e Mateus
22h - Show da Banda Agitaê
17/05 - DOMINGO
10h - Missa campal presidida pelo Padre Eduardo com participação do Coral Italiano do Maestro Max Carvalho e de Rafael Simas
11h30 - Abertura da praça gastronômica
12h - Tombo da Polenta
13h - Apresentação do Grupo Folklorístico Granello Giallo
14h - Apresentação do Grupo Folklorístico Tradizione Dell'Uva e Del Vino e Pisa da Uva
15h - Show de Toni Boni e passagem da Carretela Del Vin
17h30 - Apresentação da Orquestra Amigos do Violão
5ª FESTA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM BUENOS AIRES
Quando: de 15 a 17 de maio de 2026
Onde: no campo de Buenos Aires (acesso pela Rota da Ferradura), Zona Rural de Guarapari
Entrada gratuita
Mais informações: @festadaimigracaoitalianadeba.