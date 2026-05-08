Saldo do caos em Medellín x Flamengo tem 9 presos, 113 assentos arrancados e mais

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A polícia de Medellín (COL) divulgou um saldo inicial de todo o caos ocorrido nesta quinta-feira (7) no estádio Atanasio Girardot na partida cancelada entre Independiente Medellín e Flamengo, pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores.

"Ao todo, nove pessoas foram detidas, sendo um menor de idade. Os motivos foram os fogos de artifício atirados além do vandalismo praticado nas dependências do local. Não houve feridos graves. Prendemos seis pessoas pelo crime de dano ao patrimônio público e também algumas pessoas por agressão a funcionários públicos", disse General Henry Yesid Bello, comandante da Polícia Metropolitana de Medellín, à imprensa local.

Na parte interna do Atanasio Girardot os prejuízos também foram grandes. No total, 13 pias, nove vasos sanitários e 113 assentos foram danificados e arrancados.

O portal "El Colombiano", de Medellín, informa ainda que além das prováveis sanções da Conmebol, a própria prefeitura da cidade avalia punições ao Independiente Medellín em relação ao uso do Atanasio Girardot, já que trata-se de um estádio municipal. O caso está sendo investigado pelo Comitê de Paz e Convivência no Futebol.

O caminho natural é que o tribunal da Conmebol conceda os três pontos ao Flamengo após o cancelamento da partida desta quinta-feira (7), contra o Independiente Medellín, fruto do caos instaurado no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, com arremessos de fogos de artifício e objetos ao gramado, além de tentativas de invasão.

A Conmebol abrirá um expediente e a tendência é a de resolução rápida, uma vez que a próxima rodada já é no dia 20 de maio. O artigo 24.2 do Código Disciplinar diz que quando uma equipe for considerada "responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida", será aplicado o WO e o adversário é declarado vencedor por 3 a 0.

Em um caso parecido, em 2025, a Conmebol declarou o Fortaleza vencedor do duelo contra o Colo-Colo após o cancelamento da partida entre as equipes no Chile. Na ocasião, a partida foi paralisada aos 24 minutos do segundo tempo e duas pessoas morreram do lado de fora do estádio.

Além do aspecto esportivo, o Independiente Medellín provavelmente sofrerá sanções também em outras esferas. A tendência é a de que receba uma multa pesada além da punição de portões fechados em jogos da Conmebol.