Festival de Inverno de Guaçuí terá shows de Alexandre Pires, Almir Sater e Paulo Ricardo

Nada melhor pra se esquentar do que dançar em um show animado! O Festival de Inverno de Guaçuí terá, entre os dias 4 e 6 de junho, no Centro de Convenções de Guaçuí, as apresentações musicais de Alexandre Pires, Almir Sater e Paulo Ricardo como as grandes atrações do evento. Os primeiro lote de ingressos custa a partir de R$ 180.
A programação também reúne gastronomia e cultura inspirados nos cassinos de Las Vegas. O espaço ganha contornos imersivos com a presença de croupiers, que conduzem mesas de jogos gratuitos como Black Jack, Poker, Poker Caribenho e Roleta, convidando o público a participar de forma orientada e inteiramente recreativa, sem apostas reais. Cada visitante irá receber uma quantidade de fichas para poder participar dos jogos propostos.
Para complementar a experiência, estarão disponíveis diferentes jogos de fliperama e máquinas de garra, um equipamento interativo em que o participante controla uma pinça mecânica para tentar capturar prêmios.
Na sexta-feira, dia 4, o Festival começa com uma noite voltada para o legado do rock nacional, com tributo a banda Mamonas Assassinas trazendo a energia dos meninos de Guarulhos, além de Marcelo Ribeiro e Banda B tocando o melhor do pop rock brasileiro dos anos 80 e 90. Por fim, Paulo Ricardo fecha a noite em uma apresentação que celebra os 40 anos de carreira do artista.
No sábado (05), o estilo vira para o samba e pagode. O grupo Samba MLK abre as apresentações no estilo da roda de samba, abrindo caminho para Alexandre Pires que traz a turnê “Pagonejo Bão” para o Festival, unindo a essência do pagode com a sofrência do sertanejo.
Para fechar o evento, no dia 6, a banda Dallas Country traz o clima de rodeio em Guaçuí, cantando os clássicos internacionais dos boiadeiros, enquanto Almir Sater encerra o Festival de Inverno com a sua poesia na viola que marcou gerações.
Serviço
Festival de Inverno de Guaçui 2026
Data: de 4 a 6 de junho de 2026 – Feriado de Corpus Christi.
Local: Centro de Convenções de Guaçui.