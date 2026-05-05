Festival de Inverno de Guaçuí terá shows de Alexandre Pires, Almir Sater e Paulo Ricardo

Nada melhor pra se esquentar do que dançar em um show animado! O Festival de Inverno de Guaçuí terá, entre os dias 4 e 6 de junho, no Centro de Convenções de Guaçuí, as apresentações musicais de Alexandre Pires, Almir Sater e Paulo Ricardo como as grandes atrações do evento. Os primeiro lote de ingressos custa a partir de R$ 180.





A programação também reúne gastronomia e cultura inspirados nos cassinos de Las Vegas. O espaço ganha contornos imersivos com a presença de croupiers, que conduzem mesas de jogos gratuitos como Black Jack, Poker, Poker Caribenho e Roleta, convidando o público a participar de forma orientada e inteiramente recreativa, sem apostas reais. Cada visitante irá receber uma quantidade de fichas para poder participar dos jogos propostos.





Para complementar a experiência, estarão disponíveis diferentes jogos de fliperama e máquinas de garra, um equipamento interativo em que o participante controla uma pinça mecânica para tentar capturar prêmios.