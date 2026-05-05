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Circo-teatro traz espetáculo para Vila Velha e abre vagas para oficina artística

Projeto itinerante celebra 25 anos com espetáculos, oficinas e seleção de artistas e estudantes na cidade
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 09:00

Circo-teatro traz espetáculo para Vila Velha e abre vagas para oficina artística
Circo-teatro traz espetáculo para Vila Velha e abre vagas para oficina artística Divulgação

Com diversão e educação, a cidade de Vila Velha recebe, a partir deste mês, a turnê do projeto “A Turma Em Cena Chegou – 25 anos”, que leva espetáculos gratuitos de circo-teatro, oficinas formativas e ações de inclusão cultural para escolas da rede pública. 


A programação inclui um show de circo itinerante com música ao vivo, recursos de acessibilidade e participação de artistas locais. Com classificação livre, as sessões são gratuitas e voltadas para todas as idades. 


No dia 28, a apresentação ocorre na UMEF Graciano Neves, voltada à comunidade escolar. Já no dia 29, a UMEF Antónia Malbar recebe duas sessões, sendo uma aberta ao público no período da tarde.

Circo-teatro traz espetáculo para Vila Velha e abre vagas para oficina artística
Circo-teatro traz espetáculo para Vila Velha e abre vagas para oficina artística Divulgação

Além das apresentações, o projeto abre processos seletivos para músicos e estudantes da rede pública. As inscrições para músicos seguem até 6 de maio, com participação em ensaios remotos e um encontro presencial no dia 27, na UMEF Graciano Neves, em Vila Velha. Já estudantes bolsistas podem se inscrever até 15 de maio e participarão de oficinas e atividades formativas a partir do dia 26.


As oficinas gratuitas abertas ao público acontecem no dia 26 de maio, às 9h, no Auditório do Titanic, na Praça Duque de Caxias, no Centro. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 13 e 24 de maio, por meio das redes sociais e do site do projeto  (www.turmaemcena.art.br).

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