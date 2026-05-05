Circo-teatro traz espetáculo para Vila Velha e abre vagas para oficina artística

Com diversão e educação, a cidade de Vila Velha recebe, a partir deste mês, a turnê do projeto “A Turma Em Cena Chegou – 25 anos”, que leva espetáculos gratuitos de circo-teatro, oficinas formativas e ações de inclusão cultural para escolas da rede pública.





A programação inclui um show de circo itinerante com música ao vivo, recursos de acessibilidade e participação de artistas locais. Com classificação livre, as sessões são gratuitas e voltadas para todas as idades.





No dia 28, a apresentação ocorre na UMEF Graciano Neves, voltada à comunidade escolar. Já no dia 29, a UMEF Antónia Malbar recebe duas sessões, sendo uma aberta ao público no período da tarde.