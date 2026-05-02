Show gratuito da banda Nazareth em Vitória já tem data e local confirmados; veja

Vitória já tem data marcada para receber um dos maiores nomes do hard rock mundial. A banda Nazareth se apresenta gratuitamente no dia 16 de julho, na Praça do Papa, em um show que integra as comemorações do Dia Mundial do Rock.





O anúncio oficial confirma a apresentação na capital capixaba, que será a única da turnê “Latin America Hits” com entrada gratuita no Brasil. Além de Vitória, o grupo também tem passagem marcada pelo Norte do Estado. No dia 17 de julho, a banda sobe ao palco do Sama Rock Festival, em São Mateus, com ingressos pagos.





Com mais de cinco décadas de carreira, o Nazareth retorna ao Espírito Santo após dez anos desde sua última apresentação no estado, em 2016. A formação atual reúne o baixista Pete Agnew, integrante original do grupo, ao lado de Jimmy Murrison (guitarra), Lee Agnew (bateria) e Gianni Pontillo (vocal).





Fundada em 1968, na cidade de Dunfermline, na Escócia, a banda construiu uma trajetória sólida no cenário do rock internacional, com mais de 20 álbuns lançados. No repertório, não devem faltar clássicos como “Love Hurts”, “Hair of the Dog” e “Dream On”, além de faixas como “Razamanaz”, “This Flight Tonight” e “Broken Down Angel”





O show em Vitória faz parte da turnê que celebra os mais de 55 anos de estrada do grupo e promete reunir fãs de diferentes gerações.