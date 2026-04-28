Fãs do ES ganham direito a indenização por falhas em show de Taylor Swift no Rio

Quatro fãs do Espírito Santo que foram ao Rio de Janeiro para o show de Taylor Swift, em 17 de novembro de 2023, ganharam na Justiça o direito a indenização por danos morais. A decisão é da 4ª Vara Cível de Vila Velha e fixa o valor de R$ 3 mil para cada um, totalizando R$ 12 mil em reparações.





Por ser tratar de decisão de primeiro grau, a reparação não deverá ocorrer de maneira automática, uma vez que as empresas rés no processos – responsáveis pelo evento – ainda podem recorrer a instâncias superiores, começando pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





Os fãs compraram cinco ingressos, incluindo setores premium e pacote VIP, mas relataram desorganização na entrada, falta de benefícios prometidos e restrição para entrar com água. Também apontaram falta de estrutura para lidar com o calor.





A decisão foi publicada no Diário da Justiça em 1º de abril deste ano. A reportagem não conseguiu localizar a defesa das empresas citadas na ação, nem mesmo após busca na base de dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





A Justiça entendeu que houve falha na prestação do serviço. Segundo a sentença, as empresas não garantiram condições adequadas de segurança e hidratação para o público.

No mesmo dia do show citado na decisão, uma fã de 23 anos morreu após passar mal dentro do estádio, em meio ao calor extremo.





O pedido de indenização por danos materiais, como ingressos e passagens, foi negado. A Justiça considerou que os autores usaram os serviços. As duas empresas responsáveis pelo evento foram condenadas juntas ao pagamento. As partes também vão dividir custas e honorários.