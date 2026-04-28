Pais de alunos fazem abaixo-assinado para manter diretora em escola em Linhares

Uma manifestação contrária ao afastamento da diretora da Escola Estadual José de Caldas Brito, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi realizada pela comunidade escolar e pais de alunos em frente à unidade na tarde desta segunda-feira (27).
O grupo, que chegou a interditar vias próximas, contesta a decisão tomada na última sexta-feira (24) após a repercussão sobre a presença de câmeras nos banheiros da escola. Além do ato, também foi organizado um abaixo-assinado que já reúne mais de 1.500 assinaturas pedindo o retorno da profissional ao cargo. Entre parte dos alunos, o afastamento é visto como injusto..
Consideramos a decisão injusta, sem transparência e desrespeitosa com toda a comunidade escolar. O clima entre os alunos é de indignação e revolta, pois sabemos da dedicação e do compromisso dela com a escola
X. Estudante
Procurada, a diretora explicou que as câmeras já estavam na escola desde meados de 2019 — embora não exista um registro exato da data de instalação — e que os equipamentos estavam desativados. Além disso, mesmo em funcionamento, as câmeras não teriam alcance para gravar o interior das cabines do banheiro. A profissional afirmou ainda que a situação já havia sido esclarecida às famílias dos estudantes e apontou o caso como "uma ação de má-fé".
Entre os pais, a decisão também gerou reação negativa. Eles destacam a atuação da diretora à frente da escola e defendem a continuidade do trabalho desenvolvido.
Tristeza e indignação pela injustiça que acontece contra a diretora. Solicitamos sua reintegração à comunidade escolar para continuidade do bom trabalho em favor de nossos alunos
Jaqueline Araújo Freitas da Rocha
Mãe de estudante
Jefferson Leandro Pacífico da Rocha
Pai de estudante
Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu) informou que respeita o direito à livre expressão dos estudantes, desde que exercido de forma pacífica e responsável. Ao mesmo tempo, a Sedu reafirma que as medidas adotadas permanecem em vigor e integram procedimento administrativo conduzido com base na legalidade, na proteção dos estudantes e na garantia de um ambiente escolar seguro, mantendo diálogo com a comunidade escolar e acompanhamento contínuo da situação.