Pais de alunos fazem abaixo-assinado para manter diretora em escola em Linhares

Uma manifestação contrária ao afastamento da diretora da Escola Estadual José de Caldas Brito, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi realizada pela comunidade escolar e pais de alunos em frente à unidade na tarde desta segunda-feira (27).





O grupo, que chegou a interditar vias próximas, contesta a decisão tomada na última sexta-feira (24) após a repercussão sobre a presença de câmeras nos banheiros da escola. Além do ato, também foi organizado um abaixo-assinado que já reúne mais de 1.500 assinaturas pedindo o retorno da profissional ao cargo. Entre parte dos alunos, o afastamento é visto como injusto..