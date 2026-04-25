Diretora de escola que instalou câmeras em banheiros é afastada no ES

A diretora da escola onde câmeras foram instaladas em banheiros foi afastada do cargo no final da tarde de sexta-feira (24). A informação foi divulgada pela própria gestora à reportagem de A Gazeta, após o caso registrado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, em Linhares, Norte do Espírito Santo.
Ela explicou que as câmeras já estavam na escola desde meados de 2019 — embora não exista um registro exato da data de instalação — e que os equipamentos estavam desativados. Além disso, mesmo em funcionamento, as câmeras não teriam alcance para gravar o interior das cabines do banheiro. A profissional afirmou ainda que a situação já havia sido esclarecida às famílias dos estudantes e apontou o caso como "uma ação de má-fé".
"Reforço que sempre atuei com responsabilidade, ética e compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes", finalizou.
Em nota enviada na sexta, a Sedu determinou a retirada imediata dos equipamentos e informou que adotaria medidas administrativas, confirmada pela diretora com seu afastamento.