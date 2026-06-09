Ambulância atinge motociclista e cai em ribanceira após motorista passar mal em Pancas

Uma ambulância atingiu um motociclista e caiu em uma ribanceira às margens da ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, o motorista sofreu uma convulsão enquanto dirigia e acabou perdendo o controle da direção.





Ainda de acordo com a PM, além do motorista, dentro do veículo estavam uma paciente, uma acompanhante e uma técnica de enfermagem. Todos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento de Pancas. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.





A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Pancas para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.