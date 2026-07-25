Casagrande defende fim de cargo vitalício para ministros do STF

Após ser confirmado como candidato ao Senado Federal durante convenção do PSB em Vitória na manhã deste sábado, o ex-governador Renato Casagrande falou aos correligionários sobre suas principais bandeiras no Congresso Nacional, caso seja eleito no próximo dia 4 de outubro.

Casagrande destacou que uma das suas prioridades será a promoção de uma reforma no Poder Judiciário.

“É importante estabelecermos regras de funcionamento do Supremo Tribunal Federal [STF], do Superior Tribunal de Justiça [STJ]. Regras claras. É hora de a gente aprofundar um debate sobre reforma do Poder Judiciário”, disse, no discurso.

Durante conversa com a imprensa após o evento, Casagrande detalhou sua proposta para reforma do Poder Judiciário. Ele defende, por exemplo, a implementação de um limite máximo de tempo para se exercer de cargo de ministro do STF. Aponta que um período de 10 anos seria o ideal para quem assume essa função.





A regra atual é a vitaliciedade. O ministro toma posse e pode ficar no cargo até completar a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Para Casagrande, é fundamental que o Senado volte a ser uma instituição capaz de estabilizar as relações entre os Poderes, recuperando o papel de fiel da balança que, em sua visão, foi enfraquecido recentemente.

O ex-governador argumenta que estabelecer tempo fixo para a Suprema Corte pode conferir maior estabilidade e criar um vínculo mais sólido entre o Judiciário e a sociedade brasileira, especialmente considerando que as indicações para o cargo são de natureza política.

Além do tempo de exercício, o candidato propõe que a reforma aborde outras pautas sensíveis, como a definição de quais temas podem ser decididos de forma monocrática e quais devem obrigatoriamente ir ao plenário. E ainda regras claras de conduta para os ministros, incluindo o uso de aeronaves privadas, a cobrança por palestras e transparência e limites no funcionamento geral do STF e do STJ.





A convenção do PSB formou também chapa cheia para as candidaturas proporcionais, com 11 nomes para deputado federal e 31 nomes para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. No evento também foi formalizado o apoio à candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) ao governo do Estado.