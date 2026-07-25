Jovem morre após carro cair em córrego no Sul do ES

Um jovem de 28 anos, identificado como Edmilson Mota, morreu após o carro que dirigia cair em um córrego às margens da ES-181, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 5h deste sábado (25), segundo informações da Polícia Militar.





A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As causas do acidente ainda serão apuradas.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico-Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura de Muniz Freire informou que acompanha o caso e presta assistência aos familiares da vítima.



