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Muniz Freire

Jovem morre após carro cair em córrego no Sul do ES

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (25). As causas serão investigadas

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 15:20

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

25 jul 2026 às 15:20
O veículo caiu em um córrego às margens  ES-181. A vítima foi identificada como Edmilson Mota (destaque)  Leitor A Gazeta

Um jovem de 28 anos, identificado como Edmilson Mota, morreu após o carro que dirigia cair em um córrego às margens da ES-181, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 5h deste sábado (25), segundo informações da Polícia Militar.


 A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As causas do acidente ainda serão apuradas.


O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico-Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura de Muniz Freire informou que acompanha o caso e presta assistência aos familiares da vítima.


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