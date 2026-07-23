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Saúde

Serra inicia obras do Centro de Especialidades em Portal de Jacaraípe

Unidade terá mais de 30 consultórios para atendimentos especializados e entrega prevista para 2028

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 18:11

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

23 jul 2026 às 18:11
Centro de Especialidades de Saúde da Serra deverá ser entregue em 2028
Centro de Especialidades de Saúde da Serra deverá ser entregue em 2028 Divulgação/Prefeitura da Serra

As obras do Centro de Especialidades de Saúde da Serra, no bairro Portal de Jacaraípe, começaram na última sexta-feira (17). O espaço será construído ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Com investimento de R$ 30 milhões, a previsão é de que a obra seja entregue em 2028.


Com uma área de 12 mil metros quadrados, a unidade contará com atendimento ambulatorial especializado, exames, procedimentos, cirurgias ambulatoriais, serviços de reabilitação e apoio diagnóstico e terapêutico.

Especialidades que serão oferecidas

O Centro de Especialidades terá, pelo menos, 30 consultórios e salas de atendimento para áreas como:


  • Pediatria;
  • Oftalmologia;
  • Otorrinolaringologia;
  • Gastroenterologia;
  • Ortopedia;
  • Neurologia;
  • Fonoaudiologia;
  • Saúde da mulher;
  • Saúde mental;
  • Sala Lilás — destinada ao acolhimento especializado de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade.

O prefeito da Serra Weverson Meireles destacou os serviços oferecidos no futuro Centro de Especialidades. "No novo centro, vamos fortalecer o cuidado integral, atendendo áreas como saúde da mulher, do idoso, saúde mental e doenças crônicas não transmissíveis", afirmou o prefeito.


A secretária municipal de Saúde, Fernanda Coimbra, disse que a obra trará mais facilidade aos moradores. "Isso representa um avanço na assistência especializada e permitirá que a população tenha acesso a mais serviços perto de casa", disse.

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