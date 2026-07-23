Serra inicia obras do Centro de Especialidades em Portal de Jacaraípe

As obras do Centro de Especialidades de Saúde da Serra, no bairro Portal de Jacaraípe, começaram na última sexta-feira (17). O espaço será construído ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Com investimento de R$ 30 milhões, a previsão é de que a obra seja entregue em 2028.
Com uma área de 12 mil metros quadrados, a unidade contará com atendimento ambulatorial especializado, exames, procedimentos, cirurgias ambulatoriais, serviços de reabilitação e apoio diagnóstico e terapêutico.
Especialidades que serão oferecidas
O Centro de Especialidades terá, pelo menos, 30 consultórios e salas de atendimento para áreas como:
- Pediatria;
- Oftalmologia;
- Otorrinolaringologia;
- Gastroenterologia;
- Ortopedia;
- Neurologia;
- Fonoaudiologia;
- Saúde da mulher;
- Saúde mental;
- Sala Lilás — destinada ao acolhimento especializado de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade.
O prefeito da Serra Weverson Meireles destacou os serviços oferecidos no futuro Centro de Especialidades. "No novo centro, vamos fortalecer o cuidado integral, atendendo áreas como saúde da mulher, do idoso, saúde mental e doenças crônicas não transmissíveis", afirmou o prefeito.