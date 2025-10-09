Novidade na saúde

Serra anuncia construção de policlínica em Portal de Jacaraípe

Município foi contemplado pelo Novo PAC, do Governo Federal, com recursos para a construção de um centro de especialidades

Lucas Gaviorno

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:35

Policlínica será em Portal de Jacaraípe e contará com diversas especialidades médicas Crédito: Secom PMS

A Prefeitura da Serra anunciou nesta quinta-feira (9) que irá construir uma Policlínica Regional na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Portal de Jacaraípe, após o recebimento de um aporte milionário dado pelo Governo Federal, através do Novo PAC. O espaço será construído em uma área de cerca de 3 mil metros quadrados. A previsão é que as obras comecem em janeiro de 2026 e sejam concluídas até janeiro de 2028.

O projeto é estimado em cerca de R$ 30 milhões. De acordo com a proposta, a policlínica será uma unidade ambulatorial multiprofissional de média complexidade, oferecendo consultas em mais de 15 especialidades.

Confira as especialidades

Cardiologia



Ginecologia e obstetrícia



Pediatria

Ortopedia

Endocrinologia

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Neurologia

Psiquiatria

Dermatologia

Urologia

Reumatologia

Pneumologia

Nefrologia

Alergologia

A proposta do projeto é que a unidade ofereça ainda exames de imagens como raio-x, ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma. Além disso, a policlínica contará com o acompanhamento com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. O espaço focará em prioridades, como doenças crônicas não transmissíveis, saúde da mulher e materno infantil, saúde do idoso, saúde mental e reabilitação física e funcional.

A secretária municipal de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra, destacou que a policlínica irá reduzir as filas de espera nas unidades de saúde do município e diminuir o deslocamento dos moradores, que precisam se dirigir para os outros municípios para conseguirem alguns atendimentos específicos.

Os próximos passos

Mesmo antes do anúncio da construção da policlínica, o município já havia aberto um concurso público — que segue em andamento — para contratar profissionais para trabalharem na unidade. Além disso, a gestão municipal pretende utilizar da tecnologia para prestar alguns serviços, como a telemedicina.

A secretária ainda destacou que o espaço irá ofertar mais consultas para os moradores da região. "Vamos fortalecer a integração entre a Atenção Primária e os serviços especializados, ofertando mais consultas, exames e acompanhamento multiprofissional dentro do próprio município", finalizou.

