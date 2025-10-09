Home
Serra anuncia construção de policlínica em Portal de Jacaraípe

Serra anuncia construção de policlínica em Portal de Jacaraípe

Município foi contemplado pelo Novo PAC, do Governo Federal, com recursos para a construção de um centro de especialidades

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:35

Policlínica será em Portal de Jacaraípe e contará com diversas especialidades médicas
Policlínica será em Portal de Jacaraípe e contará com diversas especialidades médicas Crédito: Secom PMS

Prefeitura da Serra anunciou nesta quinta-feira (9) que irá construir uma Policlínica Regional na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Portal de Jacaraípe, após o recebimento de um aporte milionário dado pelo Governo Federal, através do Novo PAC. O espaço será construído em uma área de cerca de 3 mil metros quadrados. A previsão é que as obras comecem em janeiro de 2026 e sejam concluídas até janeiro de 2028. 

O projeto é estimado em cerca de R$ 30 milhões. De acordo com a proposta, a policlínica será uma unidade ambulatorial multiprofissional de média complexidade, oferecendo consultas em mais de 15 especialidades.

Confira as especialidades

  • Cardiologia
  • Ginecologia e obstetrícia
  • Pediatria
  • Ortopedia
  • Endocrinologia
  • Oftalmologia
  • Otorrinolaringologia
  • Neurologia
  • Psiquiatria
  • Dermatologia
  • Urologia
  • Reumatologia
  • Pneumologia
  • Nefrologia
  • Alergologia

A proposta do projeto é que a unidade ofereça ainda exames de imagens como raio-x, ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma. Além disso, a policlínica contará com o acompanhamento com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. O espaço focará em prioridades, como doenças crônicas não transmissíveis, saúde da mulher e materno infantil, saúde do idoso, saúde mental e reabilitação física e funcional.

A secretária municipal de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra, destacou que a policlínica irá reduzir as filas de espera nas unidades de saúde do município e diminuir o deslocamento dos moradores, que precisam se dirigir para os outros municípios para conseguirem alguns atendimentos específicos.

Os próximos passos

Mesmo antes do anúncio da construção da policlínica, o município já havia aberto um concurso público — que segue em andamento — para contratar profissionais para trabalharem na unidade. Além disso, a gestão municipal pretende utilizar da tecnologia para prestar alguns serviços, como a telemedicina.

A secretária ainda destacou que o espaço irá ofertar mais consultas para os moradores da região. "Vamos fortalecer a integração entre a Atenção Primária e os serviços especializados, ofertando mais consultas, exames e acompanhamento multiprofissional dentro do próprio município", finalizou.

