5 fatores que prejudicam a mobilidade ao longo da vida

Manter o corpo em movimento ajuda a preservar a autonomia ao longo da vida Crédito: Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock

Manter a capacidade de se movimentar com facilidade é um dos principais fatores para envelhecer com autonomia e qualidade de vida. No entanto, alguns hábitos comuns da rotina podem reduzir a mobilidade de forma gradual, muitas vezes sem que as pessoas percebam.

De acordo com Francisco Kaiut, fundador do Método Kaiut Yoga, reconhecido internacionalmente por unificar os princípios milenares da prática com as mais recentes descobertas científicas, preservar a mobilidade deve ser encarado como um investimento para toda a vida.

“A maioria das pessoas só percebe o valor da mobilidade quando começa a perdê-la. O problema é que essa perda acontece lentamente, construída por pequenos hábitos repetidos durante décadas. Quanto antes cuidarmos do corpo, maiores são as chances de envelhecer com autonomia”, explica.

A seguir, veja quais comportamentos podem prejudicar a mobilidade e reduzir a autonomia com o passar do tempo.

1. Passar muitas horas sentado

O corpo foi feito para se movimentar; por isso, permanecer longos períodos sentado favorece o encurtamento muscular, reduz a mobilidade das articulações, diminui a circulação e altera padrões naturais de movimento. Com o passar dos anos, isso pode tornar atividades simples cada vez mais difíceis.

2. Ignorar dores e limitações

Muitas pessoas convivem com dores por anos, acreditando que elas fazem parte do envelhecimento. Na prática, pequenas restrições de movimento tendem a gerar compensações em outras regiões do corpo, criando um efeito em cadeia que reduz gradualmente a mobilidade.

Fortalecer os músculos é importante, mas a mobilidade também deve fazer parte da rotina de treinos Crédito: Imagem: tsyhun | Shutterstock

3. Priorizar apenas força e esquecer a mobilidade

Exercícios físicos são importantes, mas fortalecer os músculos sem preservar a amplitude dos movimentos pode limitar a funcionalidade do corpo. A mobilidade depende da integração entre músculos, articulações , sistema nervoso e coordenação motora.

4. Manter sempre os mesmos padrões de movimento

Fazer sempre os mesmos movimentos no trabalho, em casa ou durante os exercícios faz com que algumas regiões do corpo sejam muito utilizadas enquanto outras permanecem pouco estimuladas. Essa repetição reduz a capacidade de adaptação do organismo e favorece a rigidez articular.

5. Esperar a velhice para começar a cuidar do corpo

Um dos principais erros é acreditar que os cuidados com a mobilidade devem começar apenas quando surgem limitações. Na realidade, a prevenção feita ao longo da vida é o que permite chegar à terceira idade com mais independência e qualidade de vida .

Movimento é uma forma de prevenção

De acordo com Francisco Kaiut, preservar a mobilidade significa manter o corpo preparado para responder às exigências do dia a dia ao longo dos anos. “A mobilidade não serve apenas para quem pratica atividade física. Ela determina como você vive. Caminhar, abaixar, brincar com os netos, viajar, levantar da cama ou carregar uma sacola dependem da qualidade dos movimentos […]”, afirma.

O especialista reforça que pequenas mudanças hoje refletem diretamente na autonomia do futuro. “Cada movimento que preservamos hoje representa mais liberdade amanhã. O corpo responde aos estímulos que recebe diariamente, por isso nunca é cedo nem tarde demais para investir em mobilidade e construir um envelhecimento mais saudável”, conclui.