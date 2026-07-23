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Vias principais

Carro capota após colisão com caminhonete na Praia da Costa

Publicado em

23 jul 2026 às 20:36
Acidente na Praia da Costa
Acidente na Praia da Costa Leitor AG

Um carro capotou após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo o motorista da caminhonete, ele trafegava pela Avenida Luciano das Neves quando o outro veículo, que seguia pela Rua Castelo Branco, avançou a sinalização de parada obrigatória.


De acordo com o relato do condutor, a motorista do carro não respeitou a placa de "Pare", provocando o acidente. Ela sofreu apenas escoriações leves e precisou ser retirada do veículo pela janela do passageiro.


A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar foram procuradas para informar sobre o atendimento da ocorrência, mas não haviam se manifestado até a publicação desta matéria.


*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Homicídio

Jovem é morto a tiros em Colatina; veja vídeo

Publicado em 23/07/2026 às 20:16

Um jovem foi morto a tiros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). Imagens de uma câmera de segurança no bairro Bela Vista registraram o momento em que um homem armado persegue a vítima, que cai no chão após ser atingida.


Até a publicação desta reportagem, a identidade do jovem e outras informações sobre a ocorrência não haviam sido divulgadas. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior, informou que as investigações sobre o caso terão início nesta sexta-feira (24).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Balneário de Carapebus

Ônibus é apedrejado após motorista não parar no ponto na Serra

Publicado em 23/07/2026 às 18:23
Ônibus teve a porta dianteira apedrejada e passageiros precisaram descer do veículo em Balneário de Carapebus, na Serra
Ônibus teve a porta dianteira apedrejada e passageiros precisaram descer do veículo em Balneário de Carapebus, na Serra Leitor AG

Um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O motorista do coletivo contou à Polícia Militar que seis pessoas arremessaram pedras contra o veículo enquanto passava pelo ponto de ônibus. 


O condutor relatou aos militares que o grupo se revoltou após ele não parar para o embarque. Segundo o motorista, o ônibus já estava muito próximo do ponto quando as pessoas fizeram o sinal, o que impossibilitou a parada do coletivo em segurança.


Apesar do relato do motorista, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a empresa responsável disse que imagens de videomonitoramento mostram que não houve sinalização.


Por causa da situação, os 30 passageiros que estavam no veículo precisaram desembarcar. Após o caso ser comunicado a outras equipes da Polícia Militar que atuam na região, o motorista seguiu viagem. Ninguém ficou ferido. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Litoral do ES

Italiano condenado por associação ao tráfico é preso em Marataízes

Publicado em 23/07/2026 às 12:10
Italiano é preso por associação para o tráfico de drogas em Marataízes
Andrea Montaresi teve mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória Divulgação | PCES

Um italiano de 61 anos foi preso nesta quinta-feira (23) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, para cumprir pena por associação para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, Andrea Montaresi foi localizado no bairro Barra do Itapemirim, onde morava há cerca de quatro anos.


De acordo com a corporação, o mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória em junho deste ano, após condenação da Justiça Federal. O italiano deverá cumprir pena de 4 anos e 1 mês de prisão, em regime fechado.


A prisão contou com o apoio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Por se tratar de um cidadão estrangeiro, a Polícia Civil informou que a detenção será comunicada ao Consulado da Itália no Rio de Janeiro, conforme prevê a assistência consular.


Após os procedimentos na delegacia, Andrea Montaresi foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andrea Montaresi. Este espaço permanece aberto para manifestação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é morto a tiros após sair para comprar bebidas em Pedro Canário

Publicado em 23/07/2026 às 12:00

O homem de 27 anos foi morto a tiros após sair de casa para comprar bebidas em Cristal do Norte, distrito de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (21).


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, saiu de casa acompanhada de um suspeito. Pouco tempo depois, uma testemunha ouviu disparos de arma de fogo e viu o homem correr de volta em direção à residência, mas ele caiu no chão antes de conseguir entrar.


Ainda segundo a PM, um motorista que passava pelo local socorreu a vítima e a levou ao Hospital Menino Jesus. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Segundo a Polícia Civil, os detalhes da investigação não serão divulgados para não comprometer a apuração.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Avenida Joubert de Barros

Carreta arrasta fio e derruba postes em Bento Ferreira, Vitória

Publicado em 23/07/2026 às 11:57
Leitor A Gazeta

Uma carreta arrastou uma fiação de energia e, com isso, postes da Avenida Joubert de Barros, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, não suportaram o peso e ficaram pendurados só pelos fios. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).


EDP informou, em nota, que uma equipe da empresa está no local e que os clientes do entorno terão o fornecimento de energia normalizado após a conclusão dos reparos, mas não deu previsão de horário.


A Guarda Municipal comunicou que agentes foram até a avenida orientar condutores sobre rotas alternativas durante a retirada da carreta. Segundo a corporação, o motorista do veículo foi identificado e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência, que não constatou infração de trânsito.


De acordo com a Guarda, a carreta tinha autorização para trafegar pela avenida por possuir Peso Bruto Total (PBT) de 16 toneladas. A restrição de circulação nas demais vias do município, nos horários de pico, aplica-se apenas a veículos com PBT superior a 23 toneladas, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.364.


O veículo foi removido durante a tarde, e o sentido Avenida Vitória foi liberado. O tráfego para quem segue para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes permanece bloqueado para os trabalhos das equipes da EDP.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Fogo

Incêndio atinge área de pasto às margens da ES 060 em Anchieta; vídeo

Publicado em 23/07/2026 às 11:36

Um incêndio atingiu uma área de pasto às margens da ES 060, no bairro Novo Horizonte, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22).


De acordo com o morador da região Jonas Nogueira, as chamas começaram por volta das 22 horas e continuaram durante a madrugada desta quinta-feira (23). Segundo a Defesa Civil Municipal, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve necessidade de interditar a rodovia. Não houve relatos de danos materiais ou feridos. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Susto

Incêndio em residência mobiliza bombeiros no Sul do ES

Publicado em 22/07/2026 às 18:17

Um incêndio em uma casa assustou moradores do bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22). Segundo testemunhas, as chamas atingiram dois quartos do imóvel, que estava vazio no momento do incidente.

Incêndio atingiu casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro
Incêndio atingiu casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro Leitor/A gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma vizinha, por volta das 14h40. A corporação combateu as chamas, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Praia dos Recifes

Dona de quiosque é presa por furto de energia em Vila Velha

Publicado em 22/07/2026 às 17:36
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, em Vila Velha, durante prisão de dona de quiosque por furto de energia
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, durante a operação Divulgação | Polícia Civil

A proprietária de um quiosque na Praia dos Recifes, em Vila Velha, foi presa em flagrante por furto de energia nesta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o fornecimento de energia ao estabelecimento havia sido interrompido pela EDP em julho de 2025 por inadimplência, mas foi restabelecido de forma clandestina.


A perícia da Polícia Científica também constatou violação no equipamento de medição de energia. A dona do quiosque foi levada para a delegacia, autuada em flagrante e encaminhada ao presídio. O nome dela não foi divulgado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

Publicado em 22/07/2026 às 16:52
Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.
Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local. Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu após um acidente no trevo entre as rodovias ES-137 e ES-381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22). O caso aconteceu na altura do bairro São Cristóvão.


Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 11h30 para atender a uma ocorrência classificada como tombamento com vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar informou que também foi acionado, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou ao local.


Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente e a identidade do motociclista não haviam sido divulgadas. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Em Cachoeiro de Itapemirim

Carro roubado há 12 anos na Bahia é recuperado em rodovia no Sul do ES

Publicado em 22/07/2026 às 15:38
Carro roubado há 12 anos na BA é recuperado em rodovia no Sul do ES
Carro roubado há 12 anos na BA é recuperado em rodovia no Sul do ES Divulgação/PRF
Um Volkswagen Gol roubado há mais de 12 anos na Bahia antes mesmo de receber o primeiro emplacamento foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

O veículo foi abordado durante uma operação integrada da PRF, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, realizada no km 21 da BR-482, na entrada do distrito de Soturno. Após análise técnica, os policiais descobriram que o automóvel havia sido roubado em 17 de maio de 2014, na cidade de Vitória da Conquista (BA).

O motorista afirmou ser o proprietário do automóvel e disse que o havia adquirido há cerca de dois meses em uma troca realizada com o dono da empresa onde trabalha. Segundo ele, entregou um Fiat Uno, avaliado em aproximadamente R$ 22 mil, na negociação. O empresário, por sua vez, teria comprado o Gol de uma terceira pessoa, que foi chamada à unidade da PRF para prestar esclarecimentos, mas não compareceu.


Durante a fiscalização, os policiais identificaram diversos sinais de adulteração no chassi, no motor, além de outras alterações incompatíveis com os padrões de fabricação. Após análise técnica, foi constatado que o carro correspondia originalmente a um Volkswagen Gol branco, ano/modelo 2014/2014, que havia sido roubado na Bahia antes mesmo de receber o primeiro emplacamento.


O motorista recebeu voz de prisão, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada para detalhes sobre o caso, mas não retornou até a publicação.

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Carol Leal

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