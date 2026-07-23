Carro capota após colisão com caminhonete na Praia da Costa

Um carro capotou após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo o motorista da caminhonete, ele trafegava pela Avenida Luciano das Neves quando o outro veículo, que seguia pela Rua Castelo Branco, avançou a sinalização de parada obrigatória.





De acordo com o relato do condutor, a motorista do carro não respeitou a placa de "Pare", provocando o acidente. Ela sofreu apenas escoriações leves e precisou ser retirada do veículo pela janela do passageiro.





A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar foram procuradas para informar sobre o atendimento da ocorrência, mas não haviam se manifestado até a publicação desta matéria.





*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.