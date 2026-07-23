Justiça manda Câmara de Vila Velha reduzir cargos comissionados

A Justiça determinou que a Câmara de Vereadores de Vila Velha promova uma reestruturação em seu quadro de pessoal, com a redução de cargos comissionados considerados incompatíveis com a Constituição Federal.





A decisão, assinada em 26 de junho, atende a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que apontou excesso de servidores nomeados sem concurso e desproporção entre cargos comissionados e efetivos.





Na sentença, o juiz Marcos Antônio Barbosa de Souza, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, estabeleceu prazo de 180 dias para que a Câmara exonere servidores comissionados que exerçam funções burocráticas, administrativas, operacionais ou técnicas de rotina.





Segundo a Constituição Federal, cargos em comissão devem ser destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, que exigem relação de confiança entre o nomeante e o ocupante do cargo.





A determinação impõe ainda que o Legislativo reorganize o quadro de pessoal para estabelecer uma proporção adequada entre cargos comissionados e servidores efetivos aprovados em concurso público. O objetivo é restabelecer o concurso como principal forma de ingresso no serviço público.





Caso a ordem judicial seja descumprida sem justificativa, poderá ser aplicada multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 100 mil, ao presidente da Câmara. Ao fundamentar a decisão, o magistrado afirma que as provas reunidas no processo demonstram que a maior parte dos postos de trabalho da Câmara é ocupada por servidores comissionados, transformando uma exceção prevista na Constituição em regra de contratação.





O juiz também cita entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual cargos em comissão não podem ser utilizados para atividades técnicas, burocráticas ou operacionais de rotina.





Em nota, a Câmara Municipal de Vila Velha informou, por volta das 18 horas desta quinta-feira (23), que ainda não havia sido formalmente intimada da sentença e que, em razão disso, não pode se manifestar sobre o mérito da decisão.





Segundo a Casa, somente após a Procuradoria ter ciência oficial dos autos será possível avaliar o alcance da medida. Acrescentou ainda que, neste momento, não há estimativa sobre eventual impacto no quadro de servidores nem sobre as medidas administrativas que poderão ser adotadas.