Jovem é morto a tiros em Colatina; veja vídeo

Uma carreta arrastou uma fiação de energia e, com isso, postes da Avenida Joubert de Barros, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, não suportaram o peso e ficaram pendurados só pelos fios. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).
A EDP informou, em nota, que uma equipe da empresa está no local e que os clientes do entorno terão o fornecimento de energia normalizado após a conclusão dos reparos, mas não deu previsão de horário.
A Guarda Municipal comunicou que agentes foram até a avenida orientar condutores sobre rotas alternativas durante a retirada da carreta. Segundo a corporação, o motorista do veículo foi identificado e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência, que não constatou infração de trânsito.
De acordo com a Guarda, a carreta tinha autorização para trafegar pela avenida por possuir Peso Bruto Total (PBT) de 16 toneladas. A restrição de circulação nas demais vias do município, nos horários de pico, aplica-se apenas a veículos com PBT superior a 23 toneladas, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.364.
O veículo foi removido durante a tarde, e o sentido Avenida Vitória foi liberado. O tráfego para quem segue para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes permanece bloqueado para os trabalhos das equipes da EDP.