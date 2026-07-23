"Estamos abertos a conversar", diz Helder Salomão sobre possibilidade de aliança com PSD

Vale lembrar que o PSD tem como pré-candidato à presidência o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, o PSD, como pontua Helder, não tem uma posição unificada no país, variando as alianças estadualmente.





“Nós abrimos essa possibilidade de conversar porque o PSD em alguns estados está com Lula. E tem estados em que o PSD é oposição ao Lula. Não é um partido que se posiciona nacionalmente com posição unificada. A primeira coisa que queremos saber efetivamente é qual a linha que o PSD vai apresentar no Espírito Santo.”





Enquanto a reunião não é agendada e discussões sobre formação de chapa não são abertas, Helder se diz disposto “a ouvir” o que Renzo, orientado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, tem a dizer. Cabe ressaltar que ambos os partidos têm candidatos ao Senado: Fabiano Contarato (PT) e Sérgio Meneguelli (PSD).





“Primeiro vou ouvir, porque a iniciativa foi deles. Temos interesse, obviamente, em fazer uma conversa política muito transparente e responsável. Eles conhecem muito bem nossa posição política, nosso alinhamento com o presidente Lula. Renzo, inclusive, disse que o Kassab o orientou a nos procurar.”