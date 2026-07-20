Partido de Hartung se afasta de Pazolini e avisa que tem "tamanho para lançar candidatura própria ao governo"

O PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung, afastou-se da aliança com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). E avisou que tem tamanho "para lançar candidatura própria ao governo e ao Senado".
"O PSD tem tamanho, força e nomes para lançar candidatura própria ao governo e ao Senado."
Meneguelli avaliou à coluna, nesta segunda, que é possível que os dois concorram ao mesmo cargo, uma vez que duas vagas estão em disputa este ano.
Meneguelli não participou da reunião que resultou na reviravolta em relação ao apoio a Pazolini e prefere que o presidente estadual do partido fale sobre o assunto. O deputado estadual, entretanto, está contente com o desfecho do encontro.
"Ninguém vai ditar as normas para o PSD", afirmou, sobre possíveis interferências do Republicanos e do PL na formação da chapa majoritária.
A nota de Renzo Vasconcelos diz que o partido vai abrir o diálogo com todos os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo.
Ricardo já foi vice de Hartung, mas os dois estão em lados opostos na política capixaba há tempos. O governador é aliado de primeira hora de outro ex-governador, Renato Casagrande (PSB).