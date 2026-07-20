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Letícia Gonçalves

Partido de Hartung se afasta de Pazolini e avisa que tem "tamanho para lançar candidatura própria ao governo"

Lideranças do PSD reuniram-se nesta segunda-feira (20). No sábado (18), ex-prefeito de Vitória selou aliança com o PL

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 10:32

Públicado em 

20 jul 2026 às 10:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lívia Vasconcelos, Paulo Hartung, Renzo Vasconcelos e Aridelmo Teixeira, todos do PSD
 Divulgação/PSD

O PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung, afastou-se da aliança com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). E avisou que tem tamanho "para lançar candidatura própria ao governo e ao Senado".


"Hoje estivemos reunidos na sede do PSD Espírito Santo. Definiu-se junto ao Kassab, presidente nacional do PSD, a abertura do diálogo com todos os pré-candidatos ao governo do estado do Espírito Santo", afirmou, em nota, o presidente estadual do partido, Renzo Vasconcelos, nesta segunda-feira (20).

"O PSD tem tamanho, força e nomes para lançar candidatura própria ao governo e ao Senado."




Para fechar a aliança com o Partido Liberal, Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e
endossou, por exemplo, a pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado.

Equilibrar os interesses do PSD e do PL na mesma chapa seria um desafio.

O partido de Hartung tem pré-candidato a senador também, o deputado estadual Sérgio Meneguelli, sob risco de sofrer uma rasteira.

O próprio ex-governador é um potencial candidato ao governo. Ou ao Senado.

Meneguelli avaliou à coluna, nesta segunda, que é possível que os dois concorram ao mesmo cargo, uma vez que duas vagas estão em disputa este ano.

Esse cenário é viável, legalmente falando, mas pragmaticamente pouco provável. Seriam duas candidaturas majoritárias, custosas. E o PSD, por enquanto, está isolado.

Meneguelli não participou da reunião que resultou na reviravolta em relação ao apoio a Pazolini e prefere que o presidente estadual do partido fale sobre o assunto. O deputado estadual, entretanto, está contente com o desfecho do encontro.

"Ninguém vai ditar as normas para o PSD", afirmou, sobre possíveis interferências do Republicanos e do PL na formação da chapa majoritária.

"Agora, estamos livres", comemorou.

COM QUEM?

A nota de Renzo Vasconcelos diz que o partido vai abrir o diálogo com todos os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo.

Além de Pazolini, estão no páreo o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o deputado federal Helder Salomão (PT).

Ricardo já foi vice de Hartung, mas os dois estão em lados opostos na política capixaba há tempos. O governador é aliado de primeira hora de outro ex-governador, Renato Casagrande (PSB).

Com o PT, o PSD e tampouco Hartung têm proximidade, hoje.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Paulo Hartung Lorenzo Pazolini Letícia Gonçalves
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