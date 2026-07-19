Climão: Assumção e Pazolini agora estão do mesmo lado do tabuleiro eleitoral

Outro que não deve estar muito contente com a aliança que se avizinha é o vereador de Vitória Dárcio Bracarence (PL), crítico constante de Pazolini na Câmara, numa postura que beira a oposição.





À coluna, entretanto, Dárcio não polemizou. Admitiu apenas que pode ter "alguma dificuldade" para fazer campanha pró-Pazolini.





"Preciso esperar as convenções, conversar com os representantes do Republicanos e saber do compromisso deles para eu poder tomar essa posição. Mas se for para derrotar o PT e ter um bom projeto para o Espírito Santo e para o Brasil, não vejo razão de impedir ou atrapalhar qualquer que seja a aliança", afirmou o vereador.







