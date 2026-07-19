Climão: Assumção e Pazolini agora estão do mesmo lado do tabuleiro eleitoral

Assim, o deputado estadual Capitão Assumção (PL), que disputou a eleição de 2024 contra Lorenzo Pazolini (Republicanos), agora está do mesmo lado do ex-prefeito de Vitória no tabuleiro eleitoral.
O PL vai trabalhar pela eleição de Pazolini ao governo do Espírito Santo. Assumção, de acordo com o que a coluna apurou, não vai subir no palanque do republicano.
Mas também não vai atuar abertamente contra e tampouco pedir votos para outro candidato ao Palácio Anchieta.
Assumção é pré-candidato à reeleição, precisa ter a candidatura confirmada em convenção pelo PL.
Não seria boa ideia irritar a cúpula partidária, leia-se o senador Magno Malta, presidente estadual da legenda.
A coligação entre PL e Republicanos deve incluir também o PSD, que já declarou apoio a Pazolini. Nesse caso, Assumção vai se ver também no mesmo time do ex-governador Paulo Hartung (PSD), outro desafeto do deputado estadual.
Se o parlamentar aparecesse dando as mãos e sorrindo numa foto com o ex-prefeito, não seria algo a se estranhar, considerando as voltas que a política brasileira, e capixaba, dá.
Não raro antigos adversários voltam às boas e vice-versa.
Mas não vai ser desta vez.
É apenas “climão”.
O deputado estadual compareceu ao encontro do PL-ES no sábado (18), evento que contou com a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e de Pazolini.
Assumção não concedeu entrevista.
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