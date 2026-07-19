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Letícia Gonçalves

Climão: Assumção e Pazolini agora estão do mesmo lado do tabuleiro eleitoral

Deputado estadual, de acordo com o que a coluna apurou, não deve pedir votos em prol do ex-prefeito

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 08:45

Públicado em 

19 jul 2026 às 08:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Capitão Assumção e Lorenzo Pazolini
Capitão Assumção e Lorenzo Pazolini Foto: Lucas S. Costa/Ales e Fernando Madeira
A aliança entre PL e Republicanos está consolidada. Isso agrada a alguns e desagrada a outros integrantes dos dois partidos, mas, principalmente no PL do Espírito Santo, manda quem pode e obedece quem tem juízo.

Assim, o deputado estadual Capitão Assumção (PL), que disputou a eleição de 2024 contra Lorenzo Pazolini (Republicanos), agora está do mesmo lado do ex-prefeito de Vitória no tabuleiro eleitoral.

O PL vai trabalhar pela eleição de Pazolini ao governo do Espírito Santo. Assumção, de acordo com o que a coluna apurou, não vai subir no palanque do republicano.

Mas também não vai atuar abertamente contra e tampouco pedir votos para outro candidato ao Palácio Anchieta.

Assumção é pré-candidato à reeleição, precisa ter a candidatura confirmada em convenção pelo PL.

Não seria boa ideia irritar a cúpula partidária, leia-se o senador Magno Malta, presidente estadual da legenda.

A coligação entre PL e Republicanos deve incluir também o PSD, que já declarou apoio a Pazolini. Nesse caso, Assumção vai se ver também no mesmo time do ex-governador Paulo Hartung (PSD), outro desafeto do deputado estadual.

Se o parlamentar aparecesse dando as mãos e sorrindo numa foto com o ex-prefeito, não seria algo a se estranhar, considerando as voltas que a política brasileira, e capixaba, dá.

Não raro antigos adversários voltam às boas e vice-versa.

Mas não vai ser desta vez.

É apenas “climão”.

O deputado estadual compareceu ao encontro do PL-ES no sábado (18), evento que contou com a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e de Pazolini.

Assumção não concedeu entrevista.

Em 2024, ele fez uma campanha com críticas ácidas ao então prefeito de Vitória, que disputava a reeleição. O deputado teve um resultado tímido, ficou em quarto lugar, com 17.946 votos.   

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Outro que não deve estar muito contente com a aliança que se avizinha é o vereador de Vitória Dárcio Bracarence (PL), crítico constante de Pazolini na Câmara, numa postura que beira a oposição.

À coluna, entretanto, Dárcio não polemizou. Admitiu apenas que pode ter "alguma dificuldade" para fazer campanha pró-Pazolini.

"Preciso esperar as convenções, conversar com os representantes do Republicanos e saber do compromisso deles para eu poder tomar essa posição. Mas se for para derrotar o PT e ter um bom projeto para o Espírito Santo e para o Brasil, não vejo razão de impedir ou atrapalhar qualquer que seja a aliança", afirmou o vereador.


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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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