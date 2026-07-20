Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) voltou a repercutir, em vídeo publicado nas redes sociais, o impasse em torno de sua candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Ex-prefeito de Colatina, Meneguelli afirma que "os mesmos personagens" que, segundo ele, lhe deram "uma rasteira" na corrida eleitoral de 2022 tentam, novamente, impedi-lo de disputar uma das duas vagas ao Senado pelo Espírito Santo no pleito de outubro.
"Eles tentam se unir para não deixar eu ser candidato unicamente porque eu tenho condições de ganhar", afirma o parlamentar na postagem publicada domingo (19), em seu perfil no Instagram.
O deputado não cita partidos nem atores políticos diretamente. No entanto, sua legenda, o PSD, integra, a princípio, o grupo de partidos que, segundo os bastidores políticos, deve apoiar a candidatura do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao governo do Estado. Além do PSD, esse bloco reúne o Republicanos — partido ao qual Meneguelli foi filiado até março deste ano — e o PL, cuja aliança com a legenda de Pazolini está praticamente selada.
Nos bastidores, a avaliação é de que a composição entre Republicanos e PL deve adiar, mais uma vez, o projeto de Meneguelli de disputar uma vaga ao Senado. A possível aliança entre as duas siglas teria custado ao grupo de Pazolini, capitaneado pelo presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, a indicação de uma das vagas ao Senado na chapa. A publicitária Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, presidente do PL no Espírito Santo, já foi confirmada como a principal opção do grupo para a disputa.
Outra condição imposta pelo PL para aderir ao projeto do Republicanos de eleger Pazolini governador do Estado teria sido não permitir que Meneguelli se consolidasse como candidato ao Senado pelo bloco partidário.
Para o deputado, essa articulação interna entre os partidos demonstra falta de apreço à democracia. "Onde está a democracia? Eles falam tanto em democracia, em amor a esse país, mas, na hora de mostrar a verdade, dão rasteira", afirma Meneguelli no vídeo. Veja a íntegra do vídeo abaixo:
Deputado descarta nova 'rasteira' e diz acreditar em seu partido
Conforme mostrou o colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, caso as previsões dos bastidores se confirmem, Meneguelli poderá reviver o mesmo enredo de 2022. Naquela ocasião, ele ainda integrava o Republicanos. A poucas semanas do início da campanha, a direção estadual da legenda, hoje presidida por Erick Musso, decidiu barrar sua candidatura ao Senado. Meneguelli acabou disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, enquanto o próprio Erick concorreu ao Senado pelo partido.
Apesar disso, o parlamentar afirma confiar na direção do PSD e reforça que pretende disputar o Senado, mesmo que a legenda lance uma chapa isolada, conhecida no meio político como "chapa puro-sangue", quando o partido disputa a eleição majoritária sem formar coligação.
"Dessa vez não vai acontecer essa sacanagem porque eu estou em um partido com homens sérios, homens que não puxam tapete", diz o deputado ao final do vídeo publicado no domingo.
Direção do partido no ES confirma possibilidade de candidaturas isoladas
Segundo mostrou a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, o presidente estadual do PSD e prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, afirmou nesta segunda-feira (20) que o partido poderá lançar candidatura própria ao governo do Espírito Santo e ao Senado nas eleições deste ano. Segundo ele, a definição foi tomada após reunião com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.
"Hoje estivemos reunidos na sede do PSD Espírito Santo. Definiu-se, junto ao Kassab, presidente nacional do PSD, a abertura do diálogo com todos os pré-candidatos ao governo do Estado. O PSD tem tamanho, força e nomes para lançar candidatura própria ao governo e ao Senado", declarou Renzo.
Leia mais sobre eleições no ES: