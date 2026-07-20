Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) voltou a repercutir, em vídeo publicado nas redes sociais, o impasse em torno de sua candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Ex-prefeito de Colatina, Meneguelli afirma que "os mesmos personagens" que, segundo ele, lhe deram "uma rasteira" na corrida eleitoral de 2022 tentam, novamente, impedi-lo de disputar uma das duas vagas ao Senado pelo Espírito Santo no pleito de outubro.





"Eles tentam se unir para não deixar eu ser candidato unicamente porque eu tenho condições de ganhar", afirma o parlamentar na postagem publicada domingo (19), em seu perfil no Instagram.





O deputado não cita partidos nem atores políticos diretamente. No entanto, sua legenda, o PSD, integra, a princípio, o grupo de partidos que, segundo os bastidores políticos, deve apoiar a candidatura do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao governo do Estado. Além do PSD, esse bloco reúne o Republicanos — partido ao qual Meneguelli foi filiado até março deste ano — e o PL, cuja aliança com a legenda de Pazolini está praticamente selada.