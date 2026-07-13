Disputa ao Senado tem impasses na direita e na esquerda no ES

A disputa pelas duas vagas de senador a que tem direito o Espírito Santo no pleito deste ano encontra indefinições e impasses tanto no campo da direita quanto na esquerda capixaba. Nomes lançados como apostas por alguns partidos surgem, agora, como dúvida dentro de seus próprios grupos.





No campo direitista, cujo principal projeto se concentra na consolidação do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao governo do Estado, quatro nomes foram apontados como potenciais candidatos ao posto de senador, representando o bloco partidário formado por Republicanos e PSD - espera-se que o PL, presidido estadualmente pelo senador Magno Malta, junte-se ao bloco.





O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD), o ex-deputado federal Carlos Manato (Republicanos), o vereador Leonardo Monjardim (Novo) e Maguinha Malta (PL), filha de Magno, seriam os interessados em compor a chapa visando ao Senado pelo grupo de Pazolini.





As últimas movimentações no tabuleiro político capixaba, entretanto, indicam que, desses quatro nomes, o único com lugar garantido na chapa de senador é o de Maguinha Malta, como parte das exigências de Magno para o PL endossar a candidatura de Pazolini. Com esse cenário, a segunda vaga estaria sendo disputada internamente e com mais força por Manato e Meneguelli.