Ex-vereador no ES é condenado em R$ 308 mil por usar doméstica como servidora fantasma

O ex-vereador de Vila Velha Almir Neres foi condenado em mais de R$ 300 mil por manter uma empregada doméstica como servidora da Câmara de Vereadores do município,sem que ela tenha efetivamente trabalhado em seu gabinete.





A condenação é resultado de uma ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em que o parlamentar foi acusado de funcionalismo fantasma e rachadinha.





Em sentença disponibilizada nesta segunda-feira (6), o juiz Marcos Antônio Barbosa de Souza, 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, destaca que, durante o seu mandato, entre os anos de 2009 e 2012, o ex-vereador manteve a trabalhadora, que era analfabeta, como servidora em seu gabinete, se apropriando indevidamente de R$ 154.283,75, pagos em nome dela a título de diárias e salário.





Ainda de acordo com a decisão, a mulher exercia serviços domésticos na casa do então vereador, enquanto ele recebia, sistematicamente, os vencimentos pagos a ela como servidora da Câmara.





Procurada para comentar a decisão, a defesa de Almir informou, também nesta segunda-feira (6), que vai recorrer da decisão.