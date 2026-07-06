Helder Salomão: "Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço são muito parecidos"

A ideia de lançar o deputado federal Helder Salomão como candidato ao governo do Espírito Santo está consolidada no PT há tempos, mas a pré-candidatura do parlamentar foi lançada oficialmente pela sigla no último sábado (4), em Cariacica.





Ao menos desde novembro, o petista percorre municípios capixabas e trabalha na elaboração de um plano de governo, mas ainda patina nas pesquisas de intenção de voto.





Uma das estratégias para engrenar na corrida ficou evidente no evento: Helder quer convencer o eleitorado de que seus principais adversários, o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), são "iguais" ou "muito parecidos".





"Do lado de lá, você tem o atual governador que, quando teve a oportunidade histórica de fazer para os trabalhadores brasileiros, fez um relatório da reforma trabalhista para retirar direitos dos trabalhadores brasileiros e capixabas", discursou o deputado para uma plateia de apoiadores que respondeu com gritos de "Fora, Ferraço!"





Em seguida, Helder completou:





"O ex-prefeito de Vitória, quando teve a oportunidade de melhorar a vida dos servidores, convocou uma sessão extraordinária com cinco dias de mandato para aprovar a reforma da previdência mais perversa da história de Vitória".





E o público entoou "Fora, Pazolini!".





Em entrevista exclusiva à coluna, Helder reafirmou a intenção de mostrar que Pazolini e Ricardo "são muito parecidos".





O PT fez parte da gestão de Renato Casagrande (PSB), que também era integrada por Ricardo, como vice-governador.





Os petistas, entretanto, entregaram os cargos de indicação política que ocupavam na administração quando o emedebista passou a comandar o Palácio Anchieta, no início de abril.





"O atual governador nem sequer vai conseguir manter aquilo que fez o ex-governador Renato Casagrande. Já existem retrocessos acontecendo no atual governo", disparou Helder.





O objetivo dele é chegar a 30% até o dia do pleito e ir para o segundo turno.





Além do mote local, de comparação com os adversários, Helder vai atrelar a campanha ao presidente Lula, pré-candidato à reeleição.





Desde o início da pré-campanha, o deputado se apresenta como membro do "Time do Lula".





No sábado, isso foi reforçado em peças de áudio e vídeo, ao lado do senador Fabiano Contarato (PT), pré-candidato à reeleição.





"A cada dia mais gente sabe que eu sou pré-candidato e que sou o pré-candidato do presidente Lula. O presidente Lula vai ter, no primeiro turno, no Espírito Santo algo em torno de 40%, 42% dos votos. E nós vamos trabalhar para eu chegar aos 30%".