O que o partido de Pazolini quer para apoiar Flávio Bolsonaro





O Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, ainda não declarou apoio a nenhum pré-candidato à Presidência da República. Apesar de a sigla manter um ministério no governo Lula (PT), vários integrantes da legenda flertam com Flávio Bolsonaro (PL).





No Espírito Santo, PL e Republicanos não formalizaram uma aliança na disputa pelo Palácio Anchieta.





Há até chances de o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro lançar candidatura própria ao governo capixaba e, assim, concorrer contra Pazolini.





Mas as duas siglas mantêm diálogo. Aliás, costuras nacionais podem garantir uma parceria local.





De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles , para apoiar Flávio, o Republicanos cobra o apoio do PL a candidatos aos governos de ao menos quatro estados: Minas Gerais, Mato Grosso, Acre e Espírito Santo.





Nos bastidores, integrantes do PL e do Republicanos afirmaram à coluna (a esta coluna) que o presidente estadual do PL, senador Magno Malta, chegou a sinalizar que, numa eventual aliança com Pazolini, o partido de Bolsonaro gostaria de indicar o vice na chapa do ex-prefeito e ainda os nomes que vão disputar as duas vagas de senador.





Magno, cabe frisar, nunca fez esse pleito abertamente.





Sobre as tratativas com o Republicanos, a assessoria do senador informou, nesta sexta-feira (26), que as conversas continuam, mas ainda não há definição.





"O Magno quer isso, que é muito (indicar nomes para as vagas de vice e senador). Não quer dizer que vai ter todo esse espaço, é uma negociação", afirmou um aliado de Pazolini.





O Republicanos já tem um partido aliado, o PSD, que também pode indicar vice e/ou candidato ao Senado na chapa.





"Mas quem vai decidir (se vai haver aliança entre PL e Republicanos no Espírito Santo) é Brasília, são as direções nacionais dos dois partidos", completou outra pessoa próxima ao ex-prefeito.





MAGUINHA





Atualmente, o PL-ES trabalha, principalmente, em prol da pré-candidatura de Maguinha Malta, filha de Magno, ao Senado.





E o próprio senador é um possível candidato ao governo do Espírito Santo.





O Republicanos, por sua vez, tem como principal meta eleger Pazolini governador. O partido também tem potenciais candidatos ao Senado: o ex-deputado federal Carlos Manato e o deputado federal Evair de Melo.





Mas, hoje, a aposta é que a sigla do ex-prefeito deve destinar essas vagas a siglas aliadas, justamente para viabilizar uma coligação mais ampla.