Incêndio se espalha por vegetação e se aproxima de casas em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, neste domingo (9). Segundo apuração da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, as chamas se espalharam por terrenos vazios, atingiram árvores e chegaram perto de residências.





Moradores relataram que o fogo começou por volta das 17h e se alastrou rapidamente devido ao vento e à vegetação alta. A fumaça chegou a encobrir a rua, e algumas pessoas deixaram as casas às pressas para se proteger.





A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o combate às chamas e saber a extensão da área atingida, mas aguarda retorno.