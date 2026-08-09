AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Fogo em vegetação

Incêndio se espalha por vegetação e se aproxima de casas em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em

09 ago 2026 às 19:54
Incêndio aconteceu na tarde deste domingo (9), no bairro Campo Leopoldina
Segundo moradores, o incêndio começou por volta das 17h e, por causa do vento, as chamas se alastraram rapidamente Imagens feitas por Leitores de AG

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, neste domingo (9). Segundo apuração da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, as chamas se espalharam por terrenos vazios, atingiram árvores e chegaram perto de residências.


Moradores relataram que o fogo começou por volta das 17h e se alastrou rapidamente devido ao vento e à vegetação alta. A fumaça chegou a encobrir a rua, e algumas pessoas deixaram as casas às pressas para se proteger.


A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o combate às chamas e saber a extensão da área atingida, mas aguarda retorno.

Veja Também 

Placa de limite de velocidade de 60 km/h

Novos radares de 60 km/h serão instalados em Cachoeiro de Itapemirim

Fogo em poste deixa UPA sem internet para remoção de pacientes em Cachoeiro

Fogo em poste deixa UPAs sem internet em Cachoeiro e impede remoção de pacientes

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Chamas controladas

Incêndio de grandes proporções atinge secador de café em Santa Teresa

Publicado em 09/08/2026 às 19:59
A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e a Defesa Civil Municipal
O trabalho de combate durou aproximadamente oito horas, sendo pelo menos seis horas de combate direto às chamas. Reprodução | Instagram @bombeirosvoluntariossmj

Um incêndio de grandes proporções atingiu um secador de café em uma propriedade rural em Lombardia, Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. O incidente aconteceu na noite de sábado (8). A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e a Defesa Civil Municipal.


De acordo com os Bombeiros Voluntários, o trabalho de combate durou aproximadamente oito horas, sendo pelo menos seis horas de combate direto às chamas. Segundo os militares, estima-se que tenham sido utilizados cerca de 50 mil litros de água durante a ocorrência. 


Apesar da dimensão do incêndio, as equipes conseguiram preservar grande parte do patrimônio. Segundo os Bombeiros Voluntários, não houve grandes prejuízos em máquinas, equipamentos e outros bens que estavam no local.

Veja Também 

Uma equipe do Samu/192 passava pelo local no momento do acidente.

Motociclista morre em acidente com caminhão em Santa Teresa

Caso aconteceu no domingo (19), na zona rural da cidade

Incêndio atinge madeireira em Santa Teresa

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nenhum suspeito foi detido

Homem é encontrado morto em Colatina

Publicado em 09/08/2026 às 16:52

Um homem de 26 anos foi encontrado sem vida no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada caída no chão. A corporação não informou as circunstâncias da morte.


A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Veja Também 

Catedral de Colatina

Catedral alerta sobre falso padre que pede dinheiro a fiéis em Colatina

Calçados que não fixam nos pés podem comprometer a condução e causar riscos no trânsito.

Multas por dirigir com calçado inadequado mais que dobram em Colatina

Cena inusitada chama atenção para o baixo nível do rio que favorece a formação das áreas de areia.

Cães brincam em bancos de areia do Rio Doce e chamam atenção em Colatina

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Carro bate em poste e pega fogo na BR 259, em Baixo Guandu

Publicado em 09/08/2026 às 15:26

Um carro ficou com a lataria destruída após bater em um poste e pegar fogo na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o veículo começou a pegar fogo. A corporação não informou se o motorista ficou ferido.


Nas imagens registradas por leitores de A Gazeta, é possível ver um poste caído sobre o veículo, às margens da rodovia. A vegetação ao redor também foi atingida pelas chamas.


Segundo a PRF, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com os militares e aguarda retorno.

Veja Também 

Acidente aconteceu na altura do km 94 da BR 259, na noite de quinta-feira (30)

Motociclista e garupa morrem em acidente com carro na BR 259 em Baixo Guandu

Elas seguiam em uma romaria para Bom Jesus da Lapa (BA)

Idosas de Baixo Guandu mortas em acidente em MG seguiam em romaria para a BA

Elmiro Roberto, de 59 anos, realizava o corte de uma rocha utilizando fio diamantado quando uma parte do bloco se desprendeu e caiu sobre ele

Trabalhador morre após ser atingido por bloco de rocha em Baixo Guandu

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul capixaba

Motociclista de 30 anos morre em acidente com carro em Vargem Alta

Publicado em 09/08/2026 às 13:17

Um motociclista de 30 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite deste sábado (8), na localidade de Castelinho, zona rural de Vargem Alta, na Região Sul Serrana do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que a motocicleta teria invadido a contramão em uma curva e que não conseguiu desviar a tempo. O condutor fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou a morte do motociclista. A identidade da vítima não foi informada. 


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. A corporação informou que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Estradas

Jovem morre em acidente na BR 101 e motorista foge em João Neiva

Publicado em 09/08/2026 às 12:39

Um jovem de 21 anos morreu após um acidente entre a motocicleta que pilotava e um automóvel na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (9). Um passageiro, de 24 anos, ficou gravemente ferido.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada por volta das 4h50, e o motorista do automóvel fugiu do local. 


O passageiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital da região. O nome da vítima que morreu não foi informado. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Loteria

Lotofácil 3757: veja as dezenas sorteadas neste domingo (9)

Publicado em 09/08/2026 às 11:08
Sorteio da Lotofácil no dia 9 de agosto de 2026

A Lotofácil sorteou neste domingo (9) as 15 dezenas do concurso 3757, cujo prêmio principal era de R$ 2 milhões. Os números premiados foram: 15 - 08 - 20 - 24 - 02 - 04 - 11 - 06 - 12 - 23 - 22 - 03 - 17 - 01 - 21.


Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 5 milhões para o próximo sorteio. Três apostas registradas no Espírito Santo ficaram a uma dezena do prêmio principal e ganharam R$ 2.380,88 cada. Os bilhetes são de Guaçuí, Guarapari e Vila Velha.


O sorteio foi realizado no fim da manhã, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja Também 

Imagem de destaque

É melhor jogar na loteria quando prêmio está acumulado, diz professora

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3042: veja as dezenas sorteadas neste domingo (9)

Publicado em 09/08/2026 às 11:03
Mega-Sena 3042: veja as dezenas sorteadas neste domingo (9)

A Mega-Sena sorteou neste domingo (9) as seis dezenas do concurso 3042, cujo prêmio principal era de R$ 164,8 milhões. Os números premiados foram: 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53.


O prêmio principal saiu para um bolão de 100 cotas de Fortaleza, no Ceará. Seis apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas e faturaram prêmios de até R$ 68 mi. 


O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. 

Veja Também 

Imagem de destaque

O dia em que bolão de Vila Velha ganhou o maior prêmio da história da Mega-Sena

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte capixaba

Casal é atacado por abelhas na zona rural de São Mateus

Publicado em 09/08/2026 às 10:53

Um casal foi atacado por abelhas na tarde deste sábado (8), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para realizar o resgate.


Segundo os bombeiros, os dois passavam de moto pela rodovia quando decidiram parar em determinado ponto e acabaram atacados pelos insetos. O casal foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para unidades de saúde. A mulher estava com uma fratura no pé, mas não havia informação sobre a causa do ferimento.


Mais detalhes sobre o ataque não foram divulgados.

Veja Também 

Imagem de destaque

Afinal, as abelhas no mundo estão desaparecendo? Entenda!

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Sul capixaba

Inmet alerta para baixa umidade do ar em cidade do ES

Publicado em 09/08/2026 às 10:01
Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó
Vista aérea de Iúna Alcino Júnior/Prefeitura de Iúna

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar em Iúna, no Sul do Espírito Santo. O aviso é válido das 12h às 18h deste domingo (9).


Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% durante o período de validade do alerta. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera saudável níveis entre 40% e 60%.


Orientações do Inmet

  • Ingerir bastante líquido
  • Evitar desgaste físico nas horas mais secas
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Em caso de necessidade, a orientação é buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Tempo

Inmet alerta para ventos costeiros em 18 cidades do ES

Publicado em 09/08/2026 às 09:45
Inmet emite alerta de ventos costeiros para 18 cidades do Espírito Santo
Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros que abrange 18 cidades do Espírito Santo. O aviso começou às 8h30 deste domingo (9) e é válido até as 23h59 de segunda-feira (10).


Segundo o Inmet, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Veja as cidades incluídas no alerta:


  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Fundão
  6. Guarapari
  7. Itapemirim
  8. Jaguaré
  9. Linhares
  10. Marataízes
  11. Piúma
  12. Presidente Kennedy
  13. Rio Novo do Sul
  14. São Mateus
  15. Serra
  16. Viana
  17. Vila Velha
  18. Vitória
Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Editais e Avisos - 10/08/2026

Imagem de destaque

As influencers que pregam a solidão como um estilo de vida: 'Não estamos sozinhas'

Imagem de destaque

Por que Justiça voltou a prender o ex-marido de Maria da Penha, mulher que inspirou lei contra violência doméstica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados