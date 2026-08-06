Motociclista morre em acidente com caminhão em Santa Teresa

O produto rural Renan Moschen, de 23 anos, morreu em um acidente na ES 261, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da direção em uma curva e bateu na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) passava pelo local no momento do acidente e constatou a morte do motociclista. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Santa Teresa.





O irmão da vítima, Lucas Moschen, contou que Renan estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. "Menino sonhador. Sempre será lembrado", lamentou.





De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.