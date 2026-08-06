Por que o deus grego Kairós segue importante em momentos chave da vida moderna

Não é por acaso que essa palavra tem uma história tão sugestiva. Ela vem do latim occasio, nome da deusa romana que personificava a mesma ideia representada pelo grego Kairós. Sua raiz remete a algo que se apresenta de repente. A ocasião não era uma abstração, mas uma conjuntura favorável que surgia diante de alguém e podia desaparecer com a mesma rapidez.