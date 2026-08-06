Erva-mate: 3 benefícios para a saúde e como incluir na rotina

A erva-mate pode ser um ótimo substituto do café. Isso porque a planta também é conhecida por seu efeito estimulante natural, devido à presença de cafeína e de outros compostos bioativos que ajudam a aumentar a disposição física e mental. Em muitas pessoas, esse estímulo costuma ser percebido como mais gradual e duradouro do que o proporcionado pelo café, favorecendo a concentração, o estado de alerta e o desempenho nas atividades do dia a dia.