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Eleições 2026

PL define suplentes na chapa de Maguinha para o Senado; veja quem são

Partido é presidido por Magno Malta, que estruturou composição

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 18:34

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 ago 2026 às 18:34
Partido presidido por Magno Malta oficializou suplentes em chapa para senador
Diego Cassoto e Nerleo Caus são, respectivamente, primeiro e segundo suplentes do PL para o Senado  Reprodução

O Partido Liberal (PL) definiu quem serão os suplentes na chapa da publicitária Maguinha Malta (PL) na corrida por uma das duas vagas de senador a que tem direito o Espírito Santo no pleito deste ano.  


O militar Diego Cassoto, de 37 anos, foi apresentado como primeiro suplente. A segunda vaga na suplência na chapa deverá ser ocupada pelo empresário Nerleo Caus (PL), de 71 anos.


Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (6), Cassoto afirmou que não pleiteava o posto e que ficou surpreso com o convite feito diretamente pelo presidente da legenda no Espírito Santo, o senador Magno Malta, pai de Maguinha.


“Ele (Magno) me ligou de Israel para me convidar para ser o primeiro suplente na chapa. A ligação me pegou de surpresa, ontem (quarta-feira)”, disse Cassoto.


Apesar de Cassoto não ter filiação partidária, por ser militar, esta não é a primeira vez que ele participa de uma disputa eleitoral. Em 2024, foi vice  na chapa do ex-vereador Igor Elson (PL) para a prefeito da Serra. Formado em Educação Física, o primeiro suplente é morador da Serra.


Já Nerleo Caus foi secretário estadual de Turismo, na última gestão de Paulo Hartung como governador do Espírito Santo.


Ele foi procurado para comentar sua entrada na corrida eleitoral deste ano. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

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