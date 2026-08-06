PL define suplentes na chapa de Maguinha para o Senado; veja quem são

O Partido Liberal (PL) definiu quem serão os suplentes na chapa da publicitária Maguinha Malta (PL) na corrida por uma das duas vagas de senador a que tem direito o Espírito Santo no pleito deste ano.





O militar Diego Cassoto, de 37 anos, foi apresentado como primeiro suplente. A segunda vaga na suplência na chapa deverá ser ocupada pelo empresário Nerleo Caus (PL), de 71 anos.





Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (6), Cassoto afirmou que não pleiteava o posto e que ficou surpreso com o convite feito diretamente pelo presidente da legenda no Espírito Santo, o senador Magno Malta, pai de Maguinha.





“Ele (Magno) me ligou de Israel para me convidar para ser o primeiro suplente na chapa. A ligação me pegou de surpresa, ontem (quarta-feira)”, disse Cassoto.





Apesar de Cassoto não ter filiação partidária, por ser militar, esta não é a primeira vez que ele participa de uma disputa eleitoral. Em 2024, foi vice na chapa do ex-vereador Igor Elson (PL) para a prefeito da Serra. Formado em Educação Física, o primeiro suplente é morador da Serra.





Já Nerleo Caus foi secretário estadual de Turismo, na última gestão de Paulo Hartung como governador do Espírito Santo.





Ele foi procurado para comentar sua entrada na corrida eleitoral deste ano. Em caso de resposta, este texto será atualizado.