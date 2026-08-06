De secretário de Segurança a candidato ao Senado: a volta de Rodney Miranda

Rodney Miranda, quem diria, está de volta ao cenário político capixaba, e num papel completamente inesperado: o de candidato a senador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).





No último dia 24, Rodney assumiu a presidência do partido no Espírito Santo, à frente de um órgão provisório. Na última terça-feira (4), teve o nome ratificado, em convenção virtual do diretório comandado por ele próprio, para concorrer ao Senado Federal.





A convenção em formato virtual – permitido, mas incomum – se explica por um motivo simples: embora seja candidato no Espírito Santo, Rodney ainda mora em Goiânia, para onde se mudou em 2019, quando assumiu o cargo de secretário estadual de Segurança Pública no governo de Ronaldo Caiado em Goiás.





Segundo o ex-prefeito de Vila Velha, agora ele está “em transição gradual” para voltar a viver, com a esposa e o filho mais novo, na cidade que governou por um mandato (2009-2012).





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Em meados deste mês, eles devem voltar a se instalar no apartamento do casal em Itaparica (hoje alugado). Sua candidatura ao Senado, informa ele, deve ser lançada para valer no fim de agosto, quando “tudo já estiver estruturado”. O período oficial de campanha começa no dia 16.





O PRTB é um partido nanico, mais conhecido por ter sido presidido por Levy Fidelix (tipo folclórico que chegou a concorrer à Presidência, falecido em 2021) e por ter sido a sigla que abrigou, em 2018, a candidatura do general Hamilton Mourão à vice-presidência da República.





Também foi a legenda de Pablo Marçal, hoje no União Brasil e inelegível por oito anos, na eleição para prefeito de São Paulo em 2024.





Em conversa com a coluna (por telefone, falando de Goiânia), Rodney, 61 anos, revela que essa nova empreitada eleitoral não estava exatamente nos seus planos. Ele já se considerava aposentado da vida pública, dedicando-se exclusivamente à sua empresa de consultoria privada na área de segurança, sediada no Espírito Santo.





Mas o destino fez o seu caminho se cruzar com o do PRTB... mais precisamente, com o de um personagem fundamental nesta história, dois anos atrás. Foi quando ele conheceu Leonardo Alves de Araújo, mais conhecido no meio político como Leonardo Avalanche – agora candidato à Presidência da República pelo PRTB. Ele é de Goiânia.





A morte de Levy Fidelix, em 2021, desencadeou uma guerra interna pelo comando nacional do PRTB. Rodney conta que, há cerca de dois anos, Avalanche ia assumir a presidência nacional da sigla, mas foi vítima do então diretor jurídico, que teria fraudado a ata da convenção nacional e registrado o novo diretório no TSE com ele mesmo na presidência.





Pare encurtar a história, isso deflagrou um inquérito e uma ação na Justiça Eleitoral. Avalanche aproximou-se de Rodney, delegado de carreira aposentado da Polícia Federal, que o acompanhou e assessorou durante todo o processo. “Quando tem bandido, procuram quem? Um delegado!”, diz o ex-prefeito. Os dois ficaram amigos.





Neste ano, finalmente, com uma liminar favorável, o TSE conduziu Avalanche à presidência do PRTB no país. Então, de acordo com Rodney, além de um cargo na Comissão Executiva Nacional, o amigo lhe ofereceu o comando do partido em um estado. Ele escolheu o Espírito Santo.





“Ele me ofereceu o diretório que eu quisesse. E, como eu já estava querendo voltar para o Espírito Santo, escolhi assumir o diretório do Espírito Santo.”





Segundo Rodney, sua esposa passa há dois anos por um tratamento de saúde, já está muito melhor, mas isso também fez com que ele já quisesse mesmo voltar a respirar os ares capixabas. Então tudo “casou”.





A candidatura de Rodney ao Senado (realisticamente, com chances bem remotas de vitória) não deixa de ser uma maneira de levar o nome do PRTB e de Avalanche, ajudando o partido a se reorganizar e crescer no Espírito Santo.





Rodney também tem passado muito tempo em Brasília, pois Avalanche lhe pediu para ajudá-lo a reestruturar o PRTB nacionalmente.





“Meu plano é fazer o lançamento da minha candidatura entre 26 e 28 de agosto. Então estarei com tudo estruturado e com a cabeça 100% no Espírito Santo.”





No momento, não está.