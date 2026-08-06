Lei Maria da Penha: mais de 300 agressores usam tornozeleira eletrônica no ES

O uso de tornozeleira eletrônica como medida protetiva foi estabelecido pela Lei nº 15.383, de 9 de abril de 2026, sendo mais uma forma de segurança para as vítimas. A legislação alterou a Lei Maria da Penha, que autorizava o monitoramento por tornozeleira apenas como opção.





Só no Espírito Santo, isso resultou em um salto significativo do número de agressores monitorados eletronicamente. Entre 1º de maio e 5 de agosto, 187 decisões judiciais foram cumpridas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).