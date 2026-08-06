Como identificar uma relação abusiva? Conheça o ciclo da violência

Um relacionamento abusivo começa de forma sutil. Os primeiros sinais de controle podem ser ciúmes disfarçados de cuidado. Com o tempo, a série de ataques corrompe a relação e pode culminar até em feminícidio.



Para detalhar essa escalada, Todas Elas conversa com a PhD em Psicología Forense Arielle Sagrill, que explica como identificar o ciclo da violência e os traços de que uma relação é potencialmente perigosa. A especialista afirma que é possível perceber os sinais de alerta de agressividade durante ou até antes de a relação começar.





“O primeiro sinal é o controle excessivo: questionamentos invasivos sobre onde ela está, com quem ela está ou como ela se veste, mesmo no início da relação. São os ciúmes disfarçados de cuidado. Frases como ‘eu faço isso porque eu te amo’, ‘ninguém te ama mais do que eu’, ‘só eu vou te amar’, ‘só eu te conheço o suficiente’ são sinais de alerta para nós”, menciona a psicóloga.





Outro aspecto que deve ser observado é quando o outro quer pular etapas a todo custo e não respeita o tempo de evolução do namoro.





“Há falta de respeito por limites e insistência em avançar as etapas da relação, assim como ignorar os desejos dessa possível parceira. Há aquele atropelamento de fases, aquela pressa em fazer essa relação atingir um nível de maturidade que ela ainda não tem e que precisa de tempo para que isso ocorra”, alerta Arielle.