Advogadas estão entre presos por ataques a distribuidoras na Serra

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou dois ataques a distribuidoras de bebidas ocorridos na noite de 22 de outubro de 2025, nos bairros Maringá e Laranjeiras, na Serra,na Grande Vitória. As investigações resultaram no indiciamento de 13 pessoas, entre elas duas advogadas, por participação nos crimes. Todos já são réus na ação penal.





Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, o caso foi o mais complexo de sua carreira em 14 anos na Polícia Civil.





"Foi um trabalho de 10 meses de investigação e eu deixei bem claro que a gente iria resolver os dois crimes, identificando os envolvidos e realizando as prisões", afirmou.



